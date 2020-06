Claudia Lozoya sin temor a la competencia

“Yo siempre la he admirado como jugadora por su excelente nivel competitivo y por lo que ha demostrado en la cancha, y el hecho de que llegue una portera de su consistencia, es bueno para mí porque me hace más competitiva”, comentó la portera chihuahuense Claudia Lozoya sobre el arribo de la cancerbera del Pachuca, Alejandría Godínez, a la escuadra de las Rayadas del Monterrey.

“Siempre he tomado las cosas con calma y no es la primera vez que una portera llega con las intenciones de buscar la titularidad en esta posición y eso es bueno para exigirme más en mi trabajo que he venido realizando desde que formo parte del equipo como futbolista profesional”.

“Será importante el trabajo que yo haga, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero me siento tranquila porque tengo la confianza del cuerpo técnico, aunque seguiré trabajando como siempre lo he hecho”.

ALEJANDRÍA GODINEZ, PRIMER REFUERZO DEL MONTERREY

Los movimientos en la Liga MX Femenil continúan, y en esta ocasión Monterrey anunció Alejandría Godínez como su primer refuerzo de cara al Apertura 2020.

Fue a través de sus redes sociales que Rayadas le dio la bienvenida a la guardameta que es procedente de Pachuca: “Me siento feliz, contenta, principalmente porque yo sé que es una institución que desde el inicio le ha dado su lugar al femenil y eso obviamente es muy importante para nosotras las jugadoras, el que nos estén dando el lugar que toda futbolista merece y en segundo porque sé que tiene algunas de las mejores jugadoras de México, en línea por línea es muy fuerte, entonces me motiva y me emociona el reto de poder competir con ellas y posiblemente ganarme un lugar y claramente aportar al grupo”, dijo la portera.

Por otro lado, Godínez aseguró que las ganas de trascender por parte de las dirigidas de Héctor Becerra, fue lo que le llamó la atención para tomar dicha oferta: “A mí siempre se me ha hecho un equipo muy unido, esa es la percepción que tengo desde afuera, además de que está súper comprometido a la meta, pero lo principal que me atrae es que ellas no se conforman con el haber ganado un título, se nota que tiene ese compromiso de trascender y ser uno de los clubs con mejor historia”, apuntó.

De igual manera, llena de emoción, elogió a Monterrey por la pasión hacia la redonda:

“Por lo que vivido y he visto yo sé que Monterrey es una Ciudad que respira futbol, sé que los aficionados son apasionados, que aman a su equipo a muerte y que mejor oportunidad que ser futbolista en una de las Ciudades más futboleras del país y posiblemente del mundo”, comentó.

Finalmente, aprovechó para mandarle un mensaje a todos los seguidores de la ‘Pandilla”:

“Quiero agradecerles la oportunidad y que sepan que vengo 100% motivada y emocionada de representar este gran club”, cerró.

Cabe señalar, que ahora, Claudia Lozoya, portera titular de Rayadas y quien se convirtió en pieza fundamental para el título que consiguieron, ahora deberá doblar esfuerzos al tener de competencia a Alejandría.

