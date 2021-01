Club independiente de futbol sólida cantera de talento en Chihuahua

Los logros obtenidos que ha tenido en varios niveles el Club Independiente de Futbol de Chihuahua ha sido el producto de varios años de esfuerzo y de dedicación en conformar una institución formadora no sólo de jugadoras y jugadores en diferentes categorías, sino inculcarles los valores y la filosofía de la propia institución deportiva.

Y es que desde su formación como institución en el año 2012, en fechas recientes se han obtenido excelentes desempeños por parte de futbolistas emanados de este club al tener presencia en las fuerzas básicas del Club Necaxa FC, lo que sintetiza el grado de desarrollo y de crecimiento que se proporciona a quienes buscan alternativas de crecimiento en las diferentes posiciones en que se desempeñan.

“Estamos trabajando arduamente en el proceso de formación de nuestros jugadores”, dijo a El Heraldo de Chihuahua el entrenador del club, Édgar Chávez el Chegar, quien es parte del cuerpo de preparadores de todos los jugadores. “A fuerzas básicas del futbol mexicano han llegado alrededor de 15 jugadores registrados oficialmente ante la Liga Mx, aprovechando el formato de colaboración del Club Independiente y el Club Necaxa, en tanto que tres de ellos han sido considerados para integrarse a la selección nacional”.

“En el caso de la categoría Sub 17, hemos hecho historia cuando futbolistas chihuahuenses de este club se agenciaron el subcampeonato de la Liga Mx del Torneo de Apertura Guard1anes 2020, con lo que se convirtieron en los primeros deportistas del estado en obtener este logro con la escuadra necaxista”.

Se refiere a Waldo Madrid, Gibrán Ortiz y Román Torres, quienes no sólo se convirtieron en referente en la gran final del partido donde Necaxa Sub 17 se enfrentó a Puebla Sub 17, donde consiguieron el subcampeonato, sino que además, en base a sus excelentes desempeños sobre la cancha durante todo el torneo, en el caso de Waldo y Román, han sido considerados para conformar las selecciones nacionales.

A través de Gerardo Torrado, representante de dichos representativos mexicanos, Waldo estará trabajando en la Sub 18 y Román en la Sub 17, para ir delimitando quiénes serán los elegidos para eventos a futuro, con la idea de ir conformando desde ahora el plantel que portará los colores mexicanos en competencias internacionales.

Tanto Waldo como Román se unen a otro canterano del Club Independiente, como es Andrés Mata, quien en el año 2002 fue considerado para integrarse a la Selección mexicana Sub 17 en aquel periodo.

“Todo lo anterior está basado en el desarrollo de un trabajo específico y planificado, enfocado en el desarrollo físico, mental y técnico a través de la corrección, la mecanización y la mejora de las habilidades individuales de los jugadores, cumpliendo con la filosofía del club, que indica que ningún niño se quede sin lograr sus sueños por falta de apoyo, pues somos una incubadora de sueños”.

Club Independiente desarrolla las categorías desde 2003 hasta 2017, cuenta con 10 entrenadores y se pretende sumar ocho más.

Torneos a los que han asistido jugadores del Club Independiente:

Donosti Cup en San Sebastián, España

Liga Premier Norte

Copa Santos

Copa Mazatlán

Copa Vallarta

Copa Manzanillo

Nacionales de futbol 7

Nacionales de futbol rápido de la FMF7 y R

Copa Coyote

Nacional Scotiabank

Apple Cup

