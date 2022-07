Club Mineros Basquetbol entrega reconocimiento a Cruz Pérez Cuellar

El Club Mineros de Parral A.C de Basquetbol, efectuó la entrega de un reconocimiento, al edil de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, aprovechando su visita a nuestra ciudad en el marco de las Jornadas Villistas 2022, así como lo homenajeó por ser promotor y padrino de esa organización.

Como no hay día que no se llegue y tiempo que no se cumpla, aprovechando el arribo del presidente Pérez Cuellar a nuestra ciudad, en la realización de la “Cabalgata Villista 2022”, la organización del Club Mineros A.C., aprovechó para reconocer y homenajear al Alcalde de la frontera por su gran apoyo incondicional.

Cabe indicar que el encargado de la otorgación de la placa de reconocimiento, estuvo a cargo de Juvencio Torres, director general del club, el cual agradeció a Cruz Pérez Cuellar por el apoyo brindado para la realización de la 5ta. Copa Nacional de Basquetbol “Mineros de Parral”.

El pequeño pero muy significativo homenaje y entrega de reconocimiento, se realizó en un hotel reconocido del centro de la ciudad, donde el director general del club de baloncesto, agradeció al homenajeado, por su gran apoyo para este bello deporte.

Torres García, agregó que el licenciado Pérez Cuellar, siempre ha apoyado incondicionalmente, como promotor y padrino de tan prestigiosa organización, que está muy arraigado en el sur de nuestro estado dentro del deporte ráfaga, lo que lo ameritó como padrino de la justa que este año se realizó por quinta ocasión.

Es de resaltar, que se aprovechó la visita de Cruz Pérez Cuellar a la ciudad, en el marco de la Cabalgata Villista 2022, el cual encabezó el contingente de ciudad Juárez, para ser homenajeado por el Club los Mineros de Parral A.C de Basquetbol.

Ante lo cual, el Edil de la frontera más importante del estado y del país, recibió de manos de Juvencio Torres García, el reconocimiento, el cual reiteró y agradeció una vez más todo el apoyo brindado para la realización de la 5ta. Copa Nacional Mineros de Parral, evento que atrae más de mil deportistas a Parral durante el mes de junio de cada año.