¡Comienza la fiesta de la Súper Copa! Pilotos realizan primeras prácticas en el Autódromo

Arribó a la ciudad de Chihuahua la euforia de la Súper Copa, hoy por la mañana los pilotos que participarán en las carreras del domingo pudieron conocer la pista del Autódromo Francisco Villa por primera vez, esto en su primera práctica libre previo a lo que será el qualy de mañana que definirá las posiciones de arranque para el día posterior.

Para los pilotos debutantes es una oportunidad de afianzarse sobre una nueva pista como lo es la del estado grande, dado que ninguno de los participantes antes había competido sobre el pavimento del Francisco Villa, esto representa una ventaja para los que comienzan su carrera dentro del automovilismo en el circuito nacional.

“Claro que nos favorece a los nuevos pilotos que no se haya corrido aquí antes, nadie tiene ventaja en ese aspecto, nosotros trataremos de dar lo mejor de nosotros en este autódromo que luce muy bonito, estamos emocionados y ansiosos de que ya comience la competencia”, comentó Diego Ortiz, piloto de GTM Light, durante las prácticas para esta Redacción.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Todos los equipos arribaron paulatinamente a la división del norte para comenzar con los entrenamientos y ajustes previos a la clasificación de hoy, los pilotos ya pudieron probarse sobre la pista por primera vez y se espera un gran ambiente para el día de la carrera, los atletas que tuvieron oportunidad de estar en Chihuahua antes, hablan bien sobre la afición al deporte de los motores en el estado grande.

“Estamos tocando prácticamente por primera vez la pista, estoy muy emocionado de estar aquí, ya había corrido en El Dorado, en esta misma ciudad y déjame decirte que la de Chihuahua es una de las mejores aficiones que me ha tocado vivir en mi carrera en el país, esperemos que vengan a apoyarnos y les podamos brindar un gran espectáculo”, expresó Jorge Koke de la Parra, piloto de GTM Pro-1, para El Heraldo de Chihuahua.

Para llegar hasta aquí los pilotos tuvieron que pasar por un largo camino, algunos de ellos dedicándose al kartismo desde los cuatro años de edad, además de cumplir con una serie de entrenamientos para mejorar su rendimiento dentro de las pistas de Súper Copa, el circuito más importante de automovilismo en el país.

“Yo particularmente llevo una dieta y un entrenamiento en gimnasio previo a las carreras, esto me hace llegar en mejor forma, así como mejorar mi rendimiento ya en la carrera y el qualy, me he dedicado toda mi vida a esto, empecé desde los siete años, fue cuando debuté en categoría Baby”, sentenció Emiliano Richards, piloto del equipo HO Speed Racing en GTM Pro-1, para este medio.

Koke aprovechó para invitar a la afición chihuahuense al evento de este fin de semana que tendrá lugar en la carretera a Delicias y que comenzará en punto de las 9:00 horas, “se la van a pasar increíble, además de las carreras tendremos atracciones muy buenas para la fanaticada por parte de los patrocinadores, los esperamos allá en una experiencia única que pocas veces se vive en Chihuahua”, finalizó De la Parra.

El apunte: Será la primera fecha de Súper Copa en la historia para Chihuahua.