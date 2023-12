¡Cómo el ave fénix! Renace Dorados LMB impulsado por empresariado y gobierno

Luego de 14 años de inactividad en el profesionalismo, la novena chihuahuense de los Dorados de Chihuahua regresa a la actividad de la Liga Mexicana de Beisbol, donde el objetivo primordial para el mes de abril del 2024, es el ser protagonistas en la contienda del título así como el regreso de los aficionados al estadio, ante una de las mejores aficiones al rey de los deportes.

Este proyecto no sería posible sin la intervención de la iniciativa privada quien se ha comprometido al apoyo hacia el deporte profesional en cabezados por Anwar Elías, quien ahora funge como presidente del Club Dorados de Chihuahua, apoyado el grupo de empresarios como: Sergio Carlos Mares de Alsuper, Víctor Almeida de Interceramic, y de Grupo Bafar, Óscar Eugenio Baeza, quienes desde hace ya varios años se unieron para devolverle el profesionalismo además de contar con el respaldo de Gobierno del Estado en una mancuerna la cual ha dado buenos resultados tanto en el deporte ráfaga como en el beisbol.

Este fórmula de gobierno y la iniciativa privada, ha generado que el estado grande tenga presencia a nivel nacional en primera instancia con el regreso de la Liga Nacional de Basquetbol, posteriormente incursión en la rama femenina donde en su última campaña, las Adelitas de Chihuahua se coronaron campeonas, logrando el primer título en el sector profesional, colocando al estado nuevamente como la catedral de basquetbol y ahora en el rey de los deportes el proyecto viene también con la incursión de la Universidad del Beisbol el cual se encargará de desarrollar peloteros de gran calidad en casa, con esto quieren regresar a las épocas doradas en el béisbol donde grandes peloteros colocaron en el mapa a la capital.

Óscar Robles, manejador de Dorados / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ahora en su nueva era la novena de los Dorados de Chihuahua, llega para la temporada 2024 fortalecido con una mezcla de peloteros experimentados con la nueva sangre en el este deporte, además de un manager con gran experiencia este circuito profesional como Óscar Robles quien en su primer mensaje señaló que darán su mayor esfuerzo en cada serie ya que la afición de chihuahua es conocedora de este deporte y tenemos el compromiso de dar buenos resultados.

Fueron 14 años de la última vez que Chihuahua tuvo béisbol profesional donde para el 2024 Dorados se integra junto con el equipo de Conquistadores de Querétaro como las dos nuevas franquicias en el beisbol de la Liga Mexicana, donde el cuadro del estado grande hará su debut el 12 de abril cuando dispute su primer serie fuera del Estadio Monumental de Chihuahua la cual será donde los del estado grande pondrán a vibrar a la afición al beisbol.

Una de las piezas fundamentales para el regreso de los Dorados de Chihuahua a la Liga Mexicana de Beisbol es la del entrenador Óscar Robles, con basta experiencia dentro del beisbol en el país, así como en grandes ligas, tomará las riendas del equipo para la temporada de regreso en 2024, donde espera triunfar.

“Como dirigentes sabemos que es un compromiso muy grande, en un estado muy beisbolero, 100 por ciento como es el del estado de Chihuahua, esto nos motiva a prepararnos y a los muchachos de la mejor manera para poder tener un equipo competitivo”, afirmó Óscar Robles en exclusiva para esta redacción.

Los Dorados de Chihuahua se unirán a la competencia como un equipo de expansión, lo que ve como un reto a un mayor, dadas las condiciones que se le presentarán con equipos consolidados, sin embargo, acepta el dirigir al conjunto capitalino con toda la ilusión de trascender.

“Cuando llegas a una liga donde hay bastantes equipos ya conformados, es dificil, pero esto no nos debe de preocupar, más bien ocupar, para tratar de agarrar los mejores refuerzos posibles aunado con los mexicanos para poder tener el mejor equipo”, afirmó el entrenador Óscar Robles.

En cuanto a su contratación con la escuadra de la división del norte, el coach afirma que fueron fáciles las negociaciones, se contactó con el gerente deportivo del equipo, Álvaro Solís y rápidamente llegaron a un acuerdo para su firma.

“Esto fue ya de tiempo, platicamos como nos gustaba trabajar a ambos, lo del contrato, los planes, que tipo de manejador soy yo y llegamos a un arreglo, sin duda siempre tuve la intención de venir aquí a Chihuahua y hacer historia”, confesó el mánager dorado.

Una de las bases para el buen desempeño del equipo será el pitcheo, algo en lo que están trabajando para reforzar en esta campaña de regreso, “yo soy amante del pitcheo, siento que si como dirigente tiene lanzadores solidos tienes más oportunidad de ganar el juego”, declaró Robles.

Actualmente Óscar se encuentra dirigiendo a los Algodoneros de Guasave en Liga Mexicana de Beisbol, inmediatamente después de la presentación tomó un vuelo hacia la entidad vecina, lo cual dice que lo hace con todo el profesionalismo del mundo y espera trabajar a la brevedad posible al 100 por ciento con Dorados una vez terminada su participación en el circuito invernal donde está dejando buenas sensaciones.

Cochito Cruz será el rostro de Dorados

Cochito Cruz / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Luis Alfonso “cochito” Cruz será un pelotero que vestirá los colores de Dorados de Chihuahua en su regreso a la Liga Mexicana de Beisbol, el ex grandes ligas se dice contento e ilusionado con este nuevo reto y dice estar al 100 por ciento físicamente para defender a la división del norte, además, también acudió a la ceremonia de presentación del proyecto para el 2024.

“Estoy contento de formar parte de un equipo nuevo, es un gran reto para mí, físicamente me encuentro muy bien, con muchas ganas, a uno que le gusta jugar al beisbol, esto nos mantiene vivos, con muchas ganas de seguir haciendo un buen trabajo en esta disciplina que amamos”, comentó Luis Alfonso “cochito” Cruz en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Una gran responsabilidad es la que tendrá Cruz con los Dorados de Chihuahua, con 39 años arriba a este conjunto como una de las caras del equipo, jugador insignia, dado que participó en varias organizaciones en las grandes ligas como los Yankees de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee, Dodgers de Los Angeles, por mencionar a algunos, donde dió cátedra de su buen juego como elemento de campo.

“Como el jugador veterano del equipo llego a sumar junto con Óscar Robles, nuestro mánager, estuvimos en pláticas con él, no queremos ser un conjunto de media tabla, si no que pelee arriba y llegar lejos en la LMB, cuando supe que iba Óscar me cayó de maravilla, es un gran mentor mío desde que debuté en México en la del Pacífico en 2003 y un buen amigo mío”, expresó el ex ligamayorista.

Dorados de Chihuahua arrancará su camino en el circuito de verano el próximo 12 de abril cuando enfrenten de visita a los Algodoneros de la Unión Laguna, actuales campeones de la Zona Norte, donde debutará Cruz junto con sus compañeros, se espera una temporada en la que la división del norte logre consolidarse en su regreso a la Liga Mexicana de Beisbol.