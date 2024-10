Competirá el chihuahuense Mauricio Olivas en el Mundial de Natación en Aguas Abiertas en Dubái

José Mauricio Olivas, un talentoso estudiante de 17 años de PrepaTec, se prepara para una gran hazaña al competir en el OCEANMAN, el Mundial de Natación en Aguas Abiertas que se celebrará en Dubái en los próximos días.

Con una trayectoria en pruebas de larga distancia la cual comenzó a los 8 años de edad, este joven atleta tendrá la oportunidad de representar a México en un escenario internacional y contender por los primeros puestos.

Te puede interesar: Marifer Fontes se prepara para cerrar la temporada 2024 en el nacional de Go Karts en Guanajuato

Estudiante de tercer semestre, José Mauricio logró su clasificación al obtener el tercer lugar en una competencia clasificatoria en Cozumel. Ahora, se enfrenta al emocionante desafío de competir contra algunos de los mejores nadadores del mundo en una disciplina que requiere no sólo habilidades técnicas, sino también una excepcional resistencia física y mental.

Para prepararse adecuadamente, José Mauricio ha implementado un riguroso régimen de entrenamiento. Su rutina incluye sesiones de natación a primera hora de la mañana, carreras de larga distancia y entrenamiento de fuerza en el gimnasio. "Me levanto antes de las 6 a.m. para nadar, luego corro 5 kilómetros y por la tarde regreso a nadar y a hacer gimnasio", comparte con entusiasmo.

Durante el verano, intensificó su entrenamiento para mejorar su resistencia, un aspecto fundamental en la natación en aguas abiertas. "Siempre he tenido buena resistencia para pruebas largas desde que era niño", comenta.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Cortesía / Mauricio Olivas

La adaptación a los retos de nadar en aguas abiertas ha sido crucial en su preparación. A diferencia de las piscinas, las competencias en el mar presentan desafíos adicionales, como corrientes y olas. "Nadar en el mar puede hacer que parezca que nunca llegas a la meta, ya que las olas y la contracorriente complican el recorrido", explica.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A pesar de su clasificación, José Mauricio enfrenta el reto de financiar su viaje a Dubái. Él y su familia están buscando patrocinadores para cubrir los costos de este emocionante evento, que tendrá lugar en diciembre. "Estamos buscando apoyo económico, ya que es costoso y el evento se aproxima", dice con determinación.

Deportes Ellos son los 41 candidatos para ganar el Premio Estatal del Deporte 2024

La pasión de José Mauricio por la natación se vio inspirada por nadadores internacionales, y ha establecido metas ambiciosas para su futuro. Después de competir en Dubái, espera participar en el US Open de natación en aguas abiertas. "Me gustaría seguir compitiendo a nivel internacional, especialmente en eventos como el US Open", añade.

Su trayectoria hacia Dubái no solo representa un logro personal, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para otros estudiantes que buscan equilibrar sus metas académicas y deportivas. "La natación me ha enseñado disciplina y a manejar los nervios", reflexiona José Mauricio, quien se prepara para dejar una huella en el mundo de la natación.