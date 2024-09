Con mariachis, recibieron al campeón panamericano de karate Marco Almeida

Con mariachis en su llegada al aeropuerto, así recibieron a Mauricio Almeida, el karateka chihuahuense que recientemente se coronó campeón panamericano en Brasil en categoría de los 15 años en la división de los cadetes en los -52 kilogramos. “Me siento orgulloso de representar a mi estado y a mi país”, expresó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua minutos después de su aterrizaje.

“Me siento muy contento con el resultado que obtuvimos en Brasil, orgulloso, le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de asistir y que obtuvimos la medalla, contento por representar a México y sobre todo a Chihuahua. Quiero agradecer a mis padres por siempre apoyarme en cada uno de estos eventos”, dijo Marco Almeida.

Fue desde São Paulo, en el país amazónico donde se subió a lo más alto del podio de los ganadores, con 15 años de edad, pero con varios más de experiencia dentro de la disciplina, esto lo demostró en esta experiencia internacional que lo catapulta como uno de los principales talentos de Chihuahua y del país.

Foto: Erick Castro / El Heraldo de Chihuahua

Contra los mejores atletas de todo el continente se enfrentó en su categoría, estuvo frente a karatekas de países como Venezuela, Perú o Colombia, quienes tuvieron que pasar por varios filtros hasta llegar al Panamericano, sin embargo, fue el de la capital del estado quien se sobrepuso y logró la ansiada medalla de oro, la cual considera un paso más hacia su objetivo.

“Esto fue una meta más cumplida dentro de las muchas que me he trazado desde que comencé en el deporte, la próxima es asistir a un campeonato mundial y ganarlo, ese es mi próximo objetivo. Todos estos logros son gracias a mis entrenadores que siempre me llevan por el mejor camino posible, sin ellos no lograría nada”, sentenció el chihuahuense medallista de oro en el cono sur del continente.

Entre aplausos y gritos de ánimo por parte de las defensas de familiares y amigos que acudieron a su llegada, además de los músicos que lo recibieron, Marco se mostró feliz en el Aeropuerto Internacional de la capital chihuahuense, donde mostró su medalla de campeón, además de que ondeó la bandera mexicana, orgulloso de sus raíces y de representar a sus tierras.