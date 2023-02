Concluye primera etapa de Juegos Estatales Conade

Se llevaron a cabo las primeras fases de los deportes BMX, handball y luchas asociadas en actividades de los Juegos Estatales de la Conade 2023, donde atletas de todo el estado grande se dieron cita a la ciudad de Chihuahua en su intento de clasificarse a la etapa regional para la primera disciplina mencionada, mientras que el balón mano arrojó a los representantes para las competencias previas al Nacional.

BMX

La capital chihuahuense fue sede de la primera etapa de esta disciplina, donde se dieron cita más de 50 competidores para sumar la mayor cantidad de puntos posibles, de cara a la segunda fase que se realizará en Ciudad Juárez, donde se definirá quiénes serán los atletas que representarán a Chihuahua en la etapa regional.

Ana Paula Quezada en la categoría de los 13-14 años se quedó con el primer puesto, en el varonil, Carlos Torres terminó en la primera plaza, en la Juvenil B, en los 15 y 16 años, Adriana Quezada fue la mejor al cronometrar 38 segundos y 9 milésimas, mientras que, en la rama de los hombres, Luis Antonio Molina fue el más rápido con un tiempo de 31 segundos y 18 milésimas.

Luchas asociadas

Peleadores del estado grande definieron su pase a la etapa macro regional que se estará llevando a cabo en Nuevo León para el mes de marzo, las clasificatorias se realizaron en el Polideportivo Sur de la ciudad de Chihuahua, donde los atletas Ian Sánchez, Christopher Onofre, Alan Valenzuela, Leonardo Ruiz, Gerardo Murillo y Diego Arellano consiguieron primeros puestos en la categoría Sub 15.

En la Sub 20 femenil, Daniela Muller, Denitsey Espino, Lluvia Ruiz y Ana Rodríguez triunfaron, en la Sub 17 varonil el ganador fue Ángel Ruvalcaba, en la Sub 15 femenil: Estefanía Contreras, Katya Loya, Yéssica Hernández y Dulce Robles. Sub 17 femenil: Lizbeth Tapia, Yael Quezada y Jennifer Ponce. Sub 15 varonil Estilo Libre: Oiram Contreras, Kevin Ordaz, Sebastián Velazco, José Carlos Ramos, Diego Serrano, Samuel Anaya y Francisco Fierro.

En la categoría Sub 17 varonil estilo libre triunfador: Sergio Viesmas, Emmanuel López, Rubén Serrano, Roberto Rodríguez, Jesús Gómez y Jesús Rivera. Sub 20: Juan Rodríguez, Víctor Meraz y Rayo Gómez representarán al estado grande en las competencias venideras.

Handball

El gimnasio del Colegio de Bachilleres plantel 8 fue el que recibió las competencias de handball, donde los equipos representativos de las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez dividieron los campeonatos que clasificaron a la etapa también Macro Regional que se realizará en San Luis Potosí.

La competencia se llevó a cabo con el formato de round robin, donde los ganadores fueron: en la rama Juvenil Varonil, Ciudad Juárez se quedó con el primer puesto, mientras que Chihuahua capital se quedó con la primera plaza en la femenil, la capital también terminó en lo alto del podio en varonil y femenil de la categoría Cadete, mientras que la frontera se llevó la Sub 21 en ambas ramas.

El apunte: Las etapas regionales son las previas a los nacionales.