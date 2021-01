Conmina ex atleta Barrios a la juventud a superarse deportiva y académicamente

A través de las redes sociales, el reconocido y otrora mejor corredor de fondo de México, Arturo Barrios Flores envió un mensaje de aliento para toda la juventud deportista en general conminándolos a superarse no sólo desde el punto de vista de la practica del deporte, en este caso el atletismo, sino también desde la perspectiva de la educación.

“Las cosas se pueden lograr, no serán fáciles, pero tengan confianza en ustedes mismos, que no tenga limites y lo mas importante, que no se olviden de lo mas importante, la educación, pues el consejo que les puedo decir es que busquen la mejor opción, la mejor universidad para lograr esto”.

Dentro de las opciones que Barrios menciona en su video, resalta la oportunidad de realizar estudios universitarios en alguna institución educativa extranjera como en el caso de Estados Unidos.

Barrios estuvo en la ciudad de Delicias en el mes de agosto del 2019 invitado de manera ex profeso para estar presente en la tradicional carrera pedestre del Rancho Las Alicias de 6K en donde fue el invitado especial y además ofreciendo varias pláticas a la juventud de la tierra de los vencedores del desierto, haciéndoles hincapié en su preparación académica y el logro de sus sueños deportivos.

Barrios reside en el estado de Colorado desde hace ya 30 años y representó a México en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992 en la prueba de los 10,000 metros planos finalizando en ambos en el quinto lugar. De igual manera, fue dueño de los récords mundiales de 10,000 metros con 27.08.23 minutos, de los 20,000 metros con 56.55.6 minutos y el de La Hora con 21,101 metros recorridos.

Adicionalmente, en el aspecto educativo, la formación profesional de Barrios se dio en los Estados Unidos, donde fue reclutado por la Universidad de Texas A&M obteniendo un grado en Ingeniería Mecánica en el año de 1985.

