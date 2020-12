Consigue Rodarte título nacional Mr. México de Físicoconstructivismo

Después de cuatro intentos, el originario de ciudad Cuauhtémoc finalmente obtuvo el premio a su esfuerzo, se proclamó campeón en la categoría de 100 kilogramos dentro del Clásico Mr. México, que en su edición 68 tuvo lugar el fin de semana pasado en el gimnasio Juan de la Barrera, de la Ciudad de México.

Con más de mil cuatrocientos participantes repartidos en las tres categorías, principiantes, novatos y clasificados, Joel David se presentó con todos los atributos físicos y estéticos para dar la pelea en la máxima categoría, que congregó a un selecto grupo de trece aspirantes al premio principal. ¡Y lo logró!

“No me veía como campeón, la verdad no esperaba ganar”, dijo Joel, agregando que al ir escuchando la designación de lugares de pronto se encontró entre los tres primeros y su emoción llegó al clímax cuando su nombre fue mencionado como el máximo ganador en la categoría de los 100 kilogramos.

“Se me soltaron las lágrimas, aún no me la creo”, expresó un emocionado Joel, nacido en la tierra de las manzanas el 8 de septiembre de 1985.

“Me siento muy feliz, estoy viviendo un sueño que había estado buscando por mucho tiempo”, comenta, recordando cómo desde 2017 emprendió su búsqueda por un sitio estelar en el podio.

Y fue curiosa la forma en que apenas el domingo pasado llegó a ser el mejor.

“Hace cuatro años me presenté al evento por vez primera, como principiante. Pero los organizadores me dijeron, no, no te ves como un principiante, estarás en la de Novatos (categoría más avanzada) y bueno, llegué a las finales y terminé con las manos vacías”, explica, recordando cómo tras esa mala experiencia fue objeto de burlas y de malos comentarios. “Hasta me hicieron bullying, pero me aferré, eso me generó más presión y por eso ganar fue muy importante”, dijo Joel derrochando autoestima en lo más alto.

“Me puse a entrenar más duro para el siguiente año, y regresé (2018), me inscribí como Principiante y otra vez, me dicen, no, usted no es Novato, es clasificado nacional. Me acuerdo que estaba asustado y les dije que por qué me mandaban con esos monstruos, me responden, señor, ¿no se ve?, usted también es un monstruo. En fin, le entré, pasé a finales pero sólo gané una medalla como sexto lugar”.

En 2019, Joel volvió en su tercer intento y con un cuarto sitio en Clasificados, sintió que se acercaba a su meta.

Este año 2020, sus deseos de ser el mejor se vieron obstaculizados por la contingencia sanitaria. La pandemia por el Covid-19 le generó problemas desde la forma en que debió entrenar, el cierre de su gimnasio Reality GYM y con ello, la falta de recursos económicos para solventar sus gastos.

“Pensé que ya no podría asistir este año, fueron muchos meses de batallar”, añade. Pero Joel es creyente y entregado a la oración evoca un versículo, Salmo 37.4, que dice: “Deléitate asimismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón”.

“Se atravesó el Buen Fin, encontré promociones de avión y hospedaje”, luego le cayeron del cielo dos patrocinadores (Key Suplement y Pharmaco) que le brindaron su apoyo, así que su sueño se mantuvo vivo y finalmente le llegó su momento. Ganó el título de su categoría (100 kilogramos) superando a rivales de Jalisco, Durango, Sonora, Michoacán y de otros estados, y con ello la oportunidad de llegar a obtener más adelante el galardón absoluto del Mr. México, para orgullo de los chihuahuenses, especialmente de su natal Cuauhtémoc.

EL DATO

4 años trabajó Joel en un enorme esfuerzo por obtener el título nacional en los 100 kilogramos.

LA FRASE

“Lo dedico a Dios por concederme esta victoria, a mi esposa Iris Sepúlveda y a mis amigos”.

Joel David Rodarte / Atleta

EN CORTO

NOMBRE: Joel David Rodarte Delgado

EDAD: 35 años

CD. NATAL: Cuauhtémoc

FECHA NAC: 8 sep. de 1985

Estatura: 1.76 m

Peso: 110 k

DISCIPLINA: Fisicoconstructivismo

GYM: Reality GYM en Cuauhtémoc.

