Convocan a chihuahuense a la Selección Mexicana de Futbol

El futbolista chihuahuense de los Tuzos del Pachuca, Bryan González Oliván, fue convocado por el director técnico Jaime Lozano en la prelista de la Selección Mexicana de Futbol, rumbo a la Copa América 2024, que se disputará en los Estados Unidos de América del 20 de junio al 14 de julio.

Fue lanzada la convocatoria previa a la Copa América de este año, en la que el Jimmy Lozano sorprendió a todo México, al dejar fuera a las vacas sagradas del Tri y hacer toda una revolución en el vestidor, llamando a jóvenes sin algún proceso dentro de la Selección Mexicana mayor, como es el caso del jugador oriundo del estado grande.

Ante su inesperada convocatoria, Bryan González compartió: “Venía dormido en el camino y mi mamá me empezó a marcar y me dijo que qué alegría más grande del 10 de mayo que darle esa noticia y se me salieron las lágrimas”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En esta convocatoria figura el nombre de 31 futbolistas, por lo que aún el director técnico mexicano, deberá dejar fuera a algunos jugadores para conformar el grupo que se llevará al torneo internacional, en el que deberá medirse a países como Ecuador, Venezuela y Jamaica en etapa de grupos.

“Muy feliz y orgulloso, ahorita de camino me di cuenta y se salieron las lágrimas de la emoción y contento por eso. Es una oportunidad para nosotros y la trataré de aprovechar al máximo y esto es parte de todo el sacrificio que he hecho día con día y se ve reflejado ahora”, destacó el futbolista oriundo de Ciudad Juárez.

Cabe mencionar, que González Oliván es pieza clave en el once del director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, quien le ha dado la titularidad al joven juarense en la zaga del equipo, con el que ya anotado en siete ocasiones y brindado dos asistencias, además de estar instalado en la final de la Concacaf Liga de Campeones, por lo que tendrán la oportunidad de conseguir su boleto al Mundial de Clubes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para llegar a la Copa América, el jugador del estado grande deberá competir internamente contra futbolistas de la talla de Israel Reyes del América, Jorge Sánchez quien será nuevo jugador del Cruz Azul y Gerardo Arteaga de los Rayados de Monterrey.

Si bien, Bryan González tendrá que continuar trabajando arduamente para formar parte del grupo que viajará a tierras norteamericanas, algo que podría decantar su llamado, es la polivalencia que puede brindar el juarense, debido a que puede jugar en varias posiciones, tanto en el ataque como en la defensa del equipo.