Correrá Humberto con sus canes en el Ultra Oso Negro 50K

“En esta carrera de larga distancia competiremos como cualquier otro corredor, nosotros por razones de seguridad solemos colocarnos hasta la parte final de la línea de salida, para evitar algún accidente o imprevisto con el resto de los corredores”: dijo el ultra maratonista chihuahuense Humberto Ramírez Rivera, quien junto con sus mascotas estará en el evento de Ultra Oso Negro 2021.

Al evento a llevarse a cabo el 16 de enero en Villa de Santiago, Nuevo León, tanto Humberto como sus canes llamados Bruce y Coffe, quieren llegar preparados de la mejor manera, por lo que han estado realizando jornadas de entrenamiento que les permita cumplir con el reto de recorrer los 50 kilómetros, distancia a la cual se han registrado de manera oficial.

“Tomaremos todas las precauciones en este sentido, dejando que los corredores avancen y a medida de que vayamos cubriendo los kilómetros de la competencia con el pelotón mas diluido, seguiremos avanzando como lo vamos a planear desde ahora”.

Entrenando con el Grupo Mohinora, Humberto se siente a gusto con sus mascotas, pues “Ellos son mis pacers de lujo, los que me motivan cuando las piernas ya no pueden, siempre compito con ellos, cuando no tenemos autorización para competir en binomio prefiero esperar a otra carrera, son el complemento perfecto para practicar trail run”

“El entrenamiento es igual que el de un humano, ellos llevan su plan de entrenamiento conmigo, corren conmigo todos los días, llegar hasta la ultradistancia es un proceso que inicia desde salir a caminar en un parque hasta llegar a la montaña”.

