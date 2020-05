Cristina González sé vestirá de borrega

El deporte ráfaga sigue dando talento para la Liga ABE, siendo la jugadora del Cobach Cristina González Urbina quien se unirá las filas del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, para la próxima temporada en la División 1 del Basquetbol Universitario.

La jugadora, proveniente del Cobach, llegará al cuadro lanudo a reforzar la parte alta del equipo con sus 1.79 metros de estatura donde su gran juegos de pies y valentía en la pintura son parte de sus muchas cualidades que tiene la oriunda de Chihuahua capital.

"Tomé la decisión de entrar al Tec Toluca porque me gustaron las instalaciones académicas y deportivas, el plan de estudio y la carrera que quiero (Mercadotecnia), también por la atención del personal de deportes, compañeras de equipo y de la coach durante la visita", mencionó González.

Fue en el mes de noviembre de 2019 cuando Cristina asistió a las visorias realizadas en Chihuahua con la presencia de representantes de universidades como: Upaep, UANL, UAZ, CEU, Tec Mty., Tec Toluca, UACh, entre otras, por lo que recibió la invitación por parte del asistente del Tec Toluca, así que en febrero de 2020 llegó a Toluca para las pruebas con el equipo representativo, y después de realizar todos los trámites administrativos recibió la llamada de la coach Viridiana Villavicencio, notificándole la beca deportiva y admisión al equipo.

“Es un sueño hecho realidad, así que ahora tengo que aprender de mis compañeras y de mi coach para poder dar mi mayor rendimiento en cada partido, ya que es un gran compromiso el contribuir a que el equipo siga siendo de los mejores a nivel nacional", comentó Cristina.

Debido a la contingencia he permanecido en mi casa cuidando mi salud y mi alimentación, además mi coach ha estado al pendiente de mí enviándome rutinas, finalmente me preparo mentalmente para poder estar en buenas condiciones cuando me incorpore a mi nuevo equipo.

