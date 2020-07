Cuida su embarazo haciendo ejercicio

Convencida de que la práctica de la actividad física en forma segura le ha ayudado a mantenerse tranquila durante la etapa de su primer embarazo, la deportista chihuahuense y practicante de fitness Judith Sáenz Aguilera lo hace bajo todas las precauciones y cuidados que amerita con apoyo de especialistas en el área de la salud.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“El ejercicio me ha ayudado a mantenerme tranquila y saber que mi cuerpo y mente podrán afrontar el parto, como hace varios meses comencé aislamiento por el tema de Covid es lo que me ha mantenido bien, y corro en la caminadora, realizo yoga, y me ha ayudado a mantener mi mente despejada y a prepararme para la llegada de mi primer hijo en el parto”, comentó Judith.

Asidua practicante de la actividad del fisicoculturismo en la modalidad de Bikini Fitness en los últimos 5 años, considera que, “llevar una vida saludable antes del embarazo me ha permitido mantener mis hábitos como comer saludable y subir el peso recomendado y aunque a veces sí cumplo antojos en el día a día, continúo comiendo lo recomendado por los médicos”.

Cabe mencionar que Judith tiene un amplio historial en competencias de fitness, tanto estatal como nacional, toda vez que ha estado en eventos como el México Súper Show de Guadalajara, el Míster México en la CDMX, además de eventos municipales y estatales de Chihuahua.

Para llevar a cabo sesiones de actividad física, Judith está bajo la supervisión y control permanente, pues “el doctor me recomendó que continuara haciendo ejercicio y fue muy claro al decir: ‘Usted conoce su cuerpo, tiene que aprender a escucharlo si en algún momento siente una incomodidad, en ese momento inmediatamente se detiene’, afortunadamente hasta ahorita no he sentido incomodidad y también me comentó que realizara el ejercicio en áreas seguras, es decir evitando el contacto por el tema del Covid”, dice Judith y agrega: “Siempre y cuando tu médico lo indique es seguro hacer actividad física durante el embarazo”.

Para Judith el nacimiento de su hijo, programado para el 22 de septiembre, será una motivación más dentro de su desempeño deportivo y de su gusto por la práctica de la actividad física, la cual está convencida de los beneficios que le otorga llevando desde luego todos los cuidados que las situaciones lo ameriten como en este caso.



EN CORTO

Nombre: Judith Sáenz Aguilera

Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1987

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 32 años

Estatura: 1.65 metros

EL DATO

Judith ha participado en eventos de físico constructivismo municipal, estatal y nacional dentro de la categoría Bikini Fitness





Deportes Posponen entrenamiento de ciclismo contra reloj

Deportes Comparte instructora de ITESM prácticas básicas de yoga

Deportes Quisia es tercero en Copa PanAm Online