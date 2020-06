Daniela Reza, con ganas de mejorar

Con la motivación de iniciar un nuevo torneo, el próximo 24 de julio las Bravas de Ciudad Juárez se preparan en casa con miras al Torneo Apertura 2020 de la Liga MX Femenil.

El conjunto fronterizo espera que den “luz verde” para que regresen a los entrenamientos en canchas.

A prácticamente un año del nacimiento del equipo, la plantilla ha tenido ciertas modificaciones buscando siempre que sea competitiva dentro de la liga.

Daniela Reza, quien pertenece a la institución desde su creación, destacó el buen trabajo que desde el hogar han estado realizando.

“Hemos tenido tres meses de inactividad en cancha porque en realidad nosotras hemos ido trabajando mediante ‘Zoom’, todas tenemos muchas ganas de volver a entrenar en un espacio libre, no en nuestras casas, pero pues somos pacientes y ya estamos listas para en cualquier momento que nos dejen entrenar, empezar bien”, mencionó Reza.

La mediocampista fronteriza habló de los objetivos personales que tiene para esta etapa de pretemporada:

“En realidad estoy muy comprometida, me siento muy motivada para hacer la pretemporada al 110% para mejorar en general todo, físico, técnica, todo en general, pues yo traigo muchas ganas de buscarme el lugar en el cuadro titular y creo que eso es muy motivante, a mí me gusta mucho trabajar en todo y creo que me podrá ir muy bien”, finalizó.

