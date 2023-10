Dasha Plekhanova, campeona de la open femenil en la Copa Akari

La tenista canadiense Dasha Plekhanova se convirtió en la campeona de la categoría open femenil al vencer en la gran final a la norteamericana Natalia Fantini por dígitos de 6-2 y 6-1 en esta categoría que hace su debut con grandes resultados la XIV Copa Akari presentada por PIMSA Agente de Seguros y Fianzas.

La flamante campeona Plekhanova se encuentra en el Ranking 965 de la WTA Tour de la (Woman Tennis Association) que actualmente domina Aryna Sabalenka, mientras que tiene la posición 99 dentro de la ITF (International Tennis Federation).

Marianne Ángel, Luis Carlos Alvarado y Dasha Plekhanova campeonas dobles open. CORTESÍA PHOTO PRO SPORT

En un ambiente familiar y gradas a reventar se llevó a cabo el partido en el que la Plekhanova no dio tregua y sin errores obligados superó a la norteamericana donde en el primer set fue para la canadiense por 6-2, ya en las acciones del segundo partido la canadiense no cedió e incrementó su ataque con diez saques Ase que prácticamente dejaban plantada en la cancha a Fantini quien buscó moderar la ofensiva de Plekhanova pero poco pudo cayendo con un contundente 6-1 para llevarse a casa la corona de campeona que es entrenada por el ecuatoriano y Ex Copa Davis Iván Endara.

Por su parte en la modalidad de dobles femenil la canadiense Dasha Plekhanova, repitió la dosis al realizar un espléndido encuentro en dupla con la mexicana Marianne Ángel para imponerse a la mancuerna de Natalia Fantini de Estados Unidos y Karen Verduzco, en un duelo en el cual finalizo con parciales de 6-4 y un 7-5 para cerrar su participación.

Es así que hoy concluirán las acciones la XIV Copa Akari presentada por PIMSA Agente de Seguros y Fianzas con la final de la categoría estelar la open varonil en la cual los mejores exponentes de este deporte buscan el título de campeón, donde las acciones de la gran final esta programada a realizarse a las 11:00 horas.

Las semifinales del Open Varonil las acciones estaban en su máximo apogeo en el partido entre el cachanilla Lucas Gómez (2) y el guerrerense Alex Hernández quien manejó su mejor raiting de 462 en la ATP hace algunos años el cual inició con dominio el primer set 6-1 y se encontraban 1-1 en el segundo set pero la actividad fue suspendida por las fuertes ráfagas de viento que azotaron las alturas del San Francisco Country Club y llegaron hasta los 80 kilómetros por hora por lo que el comité organizador suspendió temporalmente hasta que las condiciones climáticas permitieran reanudar quedando pendientes dos semifinales incluyendo en la que participa el campeón defensor Manuel Sánchez y el estadounidense Elijah Strode, de no permitir la continuación por lluvia o viento las acciones se reanudarían para este domingo a las ocho de la mañana.

Para este domingo 1 de octubre el horario pactado para la gran final Open varonil está a las 11 de la de mañana para concluir con la ceremonia de premiación en el salón principal.