De entrenador a atleta: Andrés Anchondo, chihuahuense que participó en los Olímpicos tres veces

En la búsqueda de su preparación para ser entrenador de Tiro con Arco, el chihuahuense Andrés Anchondo fue convocado por la Selección para representar a México en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y 36 años de su primera participación, el coach del estado grande vislumbra un buen panorama para los representantes de la entidad en París 2024.

En exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, el ahora entrenador chihuahuense compartió: “Primero yo me preparé como entrenador, porque no había quien te enseñara Tiro con Arco, no habían entrenadores, por lo que tuve que ir al Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México para prepararme, con cursos y capacitaciones, por lo que convertí en entrenador antes que atleta”.

Aún estando clasificado, el atleta chihuahuense no pudo participar para la justa Olímpica de los Ángeles 1984, por no contar con la Cartilla Militar para solicitar el Pasaporte y a pesar de ello, Andrés Anchondo consiguió participa tres ediciones del magno evento, al competir en Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996, en las que desafortunadamente no consiguió sumar preseas al medallero mexicano.

Foto: Cortesía Andrés Anchondo

Sin embargo, el arquero oriundo del estado grande, conserva grandes recuerdos de su participación en Juegos Olímpicos, destacando que: “Me sentí muy contento, fue una sorpresa el caminar la delegación dentro del estadio donde hacen la presentación de los atletas, nunca se me va olvidar, iba encabezando la delegación en ese momento”.

De igual manera, Anchondo comentó que atesora dos recuerdos muy importantes dentro de su etapa como atleta, resaltando que para las ediciones de Seúl 1988 y Barcelona 1992, logró encabezar la clasificación en las primeras rondas, colocando el nombre de la delegación mexicana como líder en aquel momento.

“En Barcelona fue una sorpresa porque el encendido del pebetero fue muy diferente a todos los que se habían hecho, estuvo involucrado el Tiro con Arco, con una flecha encendieron el pebetero, fue algo impresionante y un recuerdo muy feliz para mi sobre porque estuvo involucrada mi disciplina”, compartió el entrenador.

Foto: Cortesía Andrés Anchondo

Ante los Juegos Olímpicos de París, Andrés Anchondo les deseó todo el éxito a los representantes chihuahuenses que estarán en la justa olímpica y añadió: “Desde aquí los vamos a estar apoyando para que ellos hagan su mejor esfuerzo, estuvieron preparándose y no me cabe la menor duda de que ha tenido una gran preparación, ellos saben que pueden lograr llegar al podio y llevarse una medalla”.

Hoy en día, el ex atleta olímpico vive muy de cerca su pasión por el Tiro con Arco, al convertirse oficialmente en entrenador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde ha conseguido cosechar medallas en Universiadas Nacionales y Mundiales, hasta llegar a ser coach de la Selección Mexicana Sub-21, además de competir en los Juegos Nacionales CONADE.

Foto: Cortesía Andrés Anchondo

“En relación a otros estados, estamos muy atrasados en las instalaciones deportivas, se requiere mejorarlas para tener más gente que se dedique al deporte de alto rendimiento, conforme ha avanzado todo, los jóvenes quieren ver mejores instalaciones, mejores apoyos, yo veo muchos atletas con capacidad de llegar a la Selección Nacional y por falta de apoyo se quedan en el camino”, declaró el entrenador.

Finalmente, Andrés Anchondo agradeció al Instituto Chihuahuense del Deporte y la Cultura Física, así como a la UACH, por todo el apoyo recibido para continuar desarrollando el talento de los jóvenes en la entidad, destacando que para llegar a unos Juegos Olímpicos, deberán fijarse grandes metas y luchar por sus sueños.