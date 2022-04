De nuevo Salvador en el Ultra Trail de Ecuador

En lo que será su segunda participación de manera oficial y a invitación exprofeso del comité organizador, el ultramaratonista chihuahuense Salvador Martínez, originario de Guachochi, se alista para que el próximo mes de junio acuda al evento Pululahua Ultra Trail 2021 esperando mejorar su subcampeonato conseguido el año pasado.

Este evento se desarrolla en Quito, Ecuador y en donde “estaré nuevamente en la competencia, ahora en la distancia de los 50K para lo cual me estoy preparando pues aún tengo varias semanas mas de entrenamiento” comentó Salvador para El Heraldo de Chihuahua.

“Cambiaron algunas distancias, pues como recordarás, el año pasado quedé en segundo en el evento de los 42K y ahora, además de los 50K en donde me inscribí, habrá otras pruebas como los 100K, 25K, 15K, 5K y 1K vertical, y me he enterado que los recorridos estarán mas desafiantes”.

Cabe recordar que en la edición 2021 de este evento en la distancia de los 42K, Salvador realizó un tiempo de 7 horas, 03 minutos en un trayecto muy retador que puso a prueba la capacidad físico atlética y mental de los participantes y ahora, en la nueva distancia, buscará ubicarse en lo más alto del podio.

El ultramaratonista chihuahuense es reconocido por ser protagonista en los eventos de larga distancia en los que ha participado, además de que, por el lado altruista, ha apoyado varias campañas de apoyo para su comunidad de la sierra tarahumara y en esta ocasión, se prepara a conciencia para tener una buena actuación en Ecuador, teniendo el apoyo del municipio de Guachochi.

EL APUNTE

50K la distancia que recorrerá el ultramaratonista chihuahuense en Ecuador.