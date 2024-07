¡Debut en París 2024! Conoce a Erick Portillo, el chihuahuense que competirá en Salto de Altura

Con meramente recursos propios, el chihuahuense Erick Portillo logró cumplir su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, asistirá a París 2024 en Salto de Altura, por la vía del ranking después de su medalla dorada en el Campeonato Nacional Elite, algo que lucía lejano en 2022, cuando se tuvo que alejar del alto rendimiento por lesiones.

Lleno de altibajos vivió Portillo su proceso olímpico, durante los años en los que participó en esta disciplina, prácticamente tuvo que remar, junto con su hermano contra corriente, pues, con recursos económicos en su mayoría propios, pagó los gastos que conllevan a asistir a las diferentes competiciones que otorgan puntos para el ranking mundial, la cual fue la vía en la que finalmente obtuvo su plaza hacia la “Ciudad de la Luz”.

Esto afirmó Erick que no fue sencillo, pues, en ocasiones dice que no contaba con los recursos para pagar sus vuelos hacia las ciudades en las que tenía que competir, sin embargo, esto no fue impedimento para buscar el apoyo con familiares, patrocinadores y demás, que le otorgaron lo necesario para cumplir su sueño que hoy está a punto de hacer realidad a unos días de que comience su aventura en los Juegos Olímpicos.

Después de lo que pasó con su situación económica, precisamente en el Campeonato Nacional Elite, Erick logró un salto de 2.27, aunque no logró la marca mínima de 2.33 para las olimpiadas, alcanzó el primer lugar en el nacional, lo que le otorgó los puntos necesarios para representar a México por ranking en esta justa, algo que celebró como un sueño hecho realidad.

Hace dos años, lo que es hoy una meta cumplida, se veía lejos de conseguir, luego de que en 2022 una lesión en su tobillo, un esguince que lo alejó por varios meses del alto rendimiento, pero aseguró que esto lo motivó aún más para seguir su sueño de París 2024, aunque en ocasiones dijo sentirse muy lejos de alcanzarlo, por las circunstancias que vivió previas, sin embargo, luchó hasta conseguirlo.

Su hermano Jair se quedó cerca de asistir también a París 2024, en el Nacional se quedó con la segunda plaza, solo por detrás de Erick, unidos como una familia, lo animó y espera en otra ocasión asistir a la máxima justa deportiva en el mundo acompañado por su hermano y forjar un legado dentro de esta disciplina que no tiene tantos reflectores en el país.

Paso a paso es como quiere ir el de Cuauhtémoc, Chihuahua, de la mano de su entrenador, Lazaro Paz, su primera meta en la capital francesa será alcanzar las semifinales, afirma, después ya podrá soñar con la zona de las medallas, para ello tendrá que cerrar duramente su preparación para la justa veraniega.

El chihuahuense forma parte de un selecto grupo que logró la clasificación a unos Juegos Olímpicos, su compañero de delegación para esta aventura, Edgar Rivera es el de más experiencia con tres justas (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), vivirá su tercera este verano.

Para encontrar a otro atleta representando a México en la disciplina tenemos que remontarnos hasta Pekín 2008, cuando Gerardo Martínez acudió a representar a México. En Atenas 2004 lo hizo Romary Rifka. Finalmente en Barcelona 1992 lo logró Cristina Fink.

Portillo está consciente de la responsabilidad que conlleva asistir a los Juegos Olímpicos, sin embargo, la sabe sobrellevar y confía en sus habilidades atléticas. Espera dejar un legado como lo está haciendo Rivera y asistir a muchos otros Juegos Olímpicos, donde sueña con subirse al podio de los ganadores.

Perfil olímpico

Foto: Cortesía Erick Portillo

Erick Portillo, es uno de los chihuahuenses que estará debutando en en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, en la prueba de Salto de Altura donde el nacido en Ciudad Cuauhtémoc, quiere tener una buena participación en el máximo evento deportivo que se celebra cada cuatro años.

El atleta chihuahuense se colgó la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo que se realizó en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), esto en la prueba de salto de altura. Y no sólo se llevó la presea dorada, sino que, además, dio la marca olímpica al registrar un récord de 2.27 metros, consiguiendo así su boleto a París 2024.

El atletismo es parte de su vida cotidiana para Erick Portillo quien desde que estudiaba la primaria; actualmente, con 23 años, Erick Josué Portillo, demostró por qué ha practicado el salto de altura desde temprana edad, pues se convirtió en campeón de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, luego de dejar un registro de 2.21 metros, marca que lo clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El especialista en salto de altura realizó su mejor marca personal (2.28 metros) donde con el trabajo realizado se encuentra cerca de romper el récord mexicano el cual tiene marca de 2.31 metros marca que fue impuesta por Edgar Rivera quien hizo historia al romper el récord en Eslovaquia.

Con información de: Sergio Juárez