Debutan los Dorados en la LMB; visitan a los Algodoneros de la Unión Laguna

Se terminó la espera, Dorados de Chihuahua después de 14 años de ausencia, regresa a la Liga Mexicana de Béisbol, la serie inaugural comenzará hoy en punto de las 20:00 horas en contra de los vigentes campeones de la Zona Norte, Algodoneros de la Unión Laguna desde el Estadio Revolución de Torreón, Coahuila.

Así comenzará su camino la “División del Norte” de regreso a la pelota profesional, después de la venta de su franquicia en el 2010 a Aguascalientes, ahora se reincorporaron como una de expansión, tras una gran inversión de un grupo de empresarios chihuahuenses, así como parte del Gobierno del Estado.

El mánager Robles ya decidió cuál será la rotación de abridores para los primeros tres duelos desde la Laguna, el encargado del opening day será el internacional por Venezuela Ángel Padrón, quien tiró juego sin hit ni carrera en la Serie del Caribe y que tuvo una labor de cuatro entradas en el último duelo de preparación, se declaró listo para demostrar todo su poder en la lomita de los disparos.

Los siguiente serpentineros serán para el segundo partido, Lewis Thorpe, y para el tercero Porfirio López, son los que lucen como los principales encargados de la “lomita de los disparos” para esta temporada, todos ellos zurdos, los cuales considera Robles como la base para hacer una gran campaña en este año del regreso.

Foto: Cortesía / Dorados de Chihuahua

Una dura prueba tendrán los pupilos de Óscar Robles en su debut, se medirán a un equipo que sorprendió en la última edición del “viejo circuito”, alcanzó la Serie del Rey, donde finalmente cayeron ante los Pericos de Puebla, pero son los actuales “reyes del norte”, pues, se quedaron con el banderín de la Zona.

Los boletos para el encuentro entre Algodoneros y Dorados “volaron” en Torreón, la afición al “rey de los deportes” estará totalmente abarrotado y el clima promete ser inmejorable para el play-ball en la Comarca Lagunera, ambos equipos buscarán la victoria, así iniciar su camino rumbo al título de la Liga Mexicana de Beisbol.

Foto: Cortesía / Dorados de Chihuahua

Con la incorporación de los Dorados y Conspiradores de Querétaro, será una temporada histórica, son 20 equipos los que participarán en esta edición, la LMB con el objetivo de tener presencia en la mayoría de los estados y hacer una competencia más rentable para todos los inversores.

Son dos los peloteros oriundos de la entidad chihuahuense los que participarán con Dorados, el primero de ellos, Jesús “chu” Loya, el jardinero parralense dio una buena pretemporada y esto le bastó para “llenarle el ojo” a Óscar Robles y su cuerpo técnico, que decidió incluirlo en el roster final del conjunto.

El otro es Pablo Cortés, un lanzador derecho, nació en la capital del estado grande, participó en la pelota universitaria de los Estados Unidos con New Mexico State, también jugó Liga Estatal con los Faraones de Nuevo Casas Grandes, ahora será parte del equipo que representará a toda la entidad.

Aspectos a destacar de la temporada

El calendario cuenta con 93 encuentros de temporada regular, de estos, se clasificarán seis equipos por zona a la ronda de los playoffs, es decir, 12 en total, Dorados de Chihuahua tiene como objetivo prioritario esta campaña clasificarse entre los mejores de su tabla.

En cuestiones de reglas, se mantendrá el cronómetro de 12 segundos en cada lanzamiento, para bateadores y pitchers, se aumentó el tamaño de las almohadillas, quedarán prohibidos los bloqueos en el home, las bases por bolas intencionales serán de cuatro lanzamientos, solo dos minutos de pausa entre innings.

Las visitas al montículo serán solo de 30 segundos, no habrá corredor en segunda en el caso de los extra innings, solo se permitirán dos desconexiones de la placa, a la tercera deberá ser out o se marcará balk, no se permiten los shifts defensivos y cada equipo podrá contar con 20 jugadores no nacidos en México, en su roster de 30 peloteros, podrán aumentar a 32 siempre y cuando los dos extras sean novatos.