Debutará Hanna en el Maratón de Chicago

“Correré el maratón de Chicago por primera vez el próximo 10 de octubre y realmente estoy muy emocionada y con muchas ganas de conocer la ciudad, disfrutar el recorrido y cruzar la meta sabiendo que puse todo mi empeño y esfuerzo en recorrer la distancia total”: comentó la corredora chihuahuense Alejandra "Hanna" Santiago Baeza en relación a su próxima participación deportiva.

“He seguido un intenso entrenamiento de 4 meses con una periodicidad de 6 días a la semana, en el que la parte principal es el incremento de la distancia en kilómetros de manera gradual alternando sesiones suaves para recuperación del esfuerzo”. “De igual manera realizo series de velocidad y las obligadas distancias largas de hasta 35 kilómetros, lo que me permitirá llegar en buena forma para afrontar este reto”.

Asidua participante de carreras pedestres de larga distancia, Hanna cuenta con un palmarés de participaciones importantes como los maratones de San Antonio, Texas, Twin Cities en Minnesota, Lala Torreón, Phoenix, Orlando, Nueva York y Berlín, además de que ha estado presente en la prueba de los 63 kilómetros del Ultra Maratón de los Cañones en Guachochi en las ediciones 2016 y 2018 y ahora debutará en el evento de Chicago.

“El maratón que más he disfrutado es el de Nueva York, el recorrido es increíble y aunque no es sencillo, la porra es impresionante, nos mantienen con la adrenalina al 100, terminar en Central Park también es lo máximo, me encantaría repetirlo”: dijo Hanna.

Hay que recordar que la corredora chihuahuense tuvo que cancelar sus participaciones en los maratones de San Diego y Chicago el año pasado, los que fueron cancelados derivado de las condiciones de pandemia en aquel tiempo.

CONÓZCALA

Nombre: Alejandra Santiago Baeza

Fecha de nacimiento: 5 de Agosto

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih

Estatura 1.63 metros

Peso: 55 kilogramos

Deporte: Carreras Atléticas

Especialidades: Maratón y Ultra Maratón

Años de práctica: 8 años