Debutará Hanna Santiago en el Maratón de Londres 2023

En lo que será su segunda ocasión en que afronte el recorrido en un maratón en el viejo continente, la maratonista y deportista chihuahuense Alejandra Santiago Baeza se alista para tomar parte en la salida del famoso TCS Maratón de Londres 2023 en la capital inglesa, el cual esta programado para realizarse este 23 de abril.

CORTESÍA: HANNA SANTIAGO

Sobre el cómo pudo inscribirse en esta prestigiada prueba de larga distancia, Alejandra, conocida en el ambiente atlético y deportivo como Hanna, comentó que: “La oportunidad de correr el maratón de Londres la verdad fue de mucha suerte, pues en primera instancia, solicité mi registro a través del mecanismo de sorteo, en el cual no fui elegida”.

“Agotado ese recurso, me contacté con una agencia de viajes autorizada en México y, como era de esperarse, no había lugares disponibles, así que me registré en una lista de espera, con la esperanza de que pudiera alguien cancelar su participación, lo que si sucedió para mi fortuna, pues un par de meses después, me confirmaron mi lugar disponible y claro que me sentí feliz con esa noticia”.

“Correré Londres por primera vez este maratón el próximo 23 de abril, estoy muy emocionada y con muchas ganas de conocer la ciudad, cruzar la meta y disfrutar el recorrido al máximo, para lo cual pondré todo mi esfuerzo” señaló la corredora capitalina, quien para tal efecto ha estado siguiendo un riguroso programa de entrenamiento con sesiones de 6 días a la semana.

El punto importante abordado durante sus entrenamientos es el hecho de incrementar de manera gradual el kilometraje recorrido en cada semana hasta llegar a los 36 kilómetros, alternando las sesiones con carreras suaves, series de velocidad, y adicionalmente, “complemento los entrenamientos con rutinas de fuerza en el gimnasio 5 días a la semana con el apoyo de Paul González”.

Y es que este evento de maratón en la ciudad londinense, acapara la atención de miles de corredores a nivel mundial, con un recorrido prácticamente plano y en donde, en el 2017 se impuso la mejor marca mundial en la rama femenil, en tanto que en la rama varonil, se consiguió el mejor registro en el año 2002.

El evento inicia en la localidad de Greenwich y culmina en Saint James`s Park a un costado del famoso Palacio de Buckingham, sitio donde por cierto, fue el punto de inicio del maratón oñimpico de Londres en el año 1908.

“Esta carrera se la dedico a mi esposo y a mi hija, quienes siempre me apoyan y me ayudan a cumplir mis sueños en esta locura de correr que tan feliz me hace y en la cual me ha traído grandes satisfacciones en cada una de las aventuras que me propongo realizar y culminar”: finalizó Hanna.

CONÓZCALA

Nombre: Alejandra Santiago Baeza

Fecha de nacimiento: 05 agosto

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.63 metros

Peso: 58 kilogramos

Deporte: Atletismo:

Pruebas: Maratón y Ultra maratón

Maratones

2014 Rock and Roll San Antonio

2015 Medtronic Twin Cities Marathon Minnesota

2016 Maratón Lala Torreon

2017 Spouts Mesa Marathon, Phoenix

2018 Walt Disney World Marathon, Orlando

2018 TCS Nueva York City Marathon

2019 BMW Berlín Marathon

2021 Bank of America Chicago Marathon

Ultra maratones

2016 Ultra Maratón Guachochi 63K

2018 Ultra Maratón Guachochi 63K