Debutará nadadora chihuahuense, Byanca Rodríguez, en los 100 metros pecho

No hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y este domingo Byanca Melissa Rodríguez cumplirá el sueño por el cual trabajó por más de 12 años, pues hará su debut en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio buscando un boleto a las semifinales en la prueba de los 100 metros pecho.

Será en punto de las 4:40 de la mañana (hora de Chihuahua) cuando la nadadora originaria de Chihuahua capital se presente en el centro acuático de Tokio para afrontar la primera de dos pruebas que tiene programadas para esta cita veraniega.

Con esto Byanca Melissa Rodríguez pasará a formar parte de los libros de historia del deporte chihuahuense, al convertirse en la primera nadadora del estado de Chihuahua y pechista nacional en participar en unos Juegos Olímpicos.

La chihuahuense no logró dar la marca A olímpica en sus dos pruebas, los 100 y 200 metros Pecho; en esta última se quedó a dos centésimas de segundo, más cerca imposible; sin embargo, sus marcas B en ambas pruebas le brindaron la oportunidad de recibir merecidamente una invitación del Comité Olímpico Internacional, que la califica y le da un lugar para competir y representar a México.

De esta manera, Byanca Melissa será la tercera atleta del estado de Chihuahua que verá acción en los Olímpicos de Tokio 2020.

El APUNTE

Byanca logró su mejor tiempo en el mes de junio de 2019 en California, Estados Unidos.

SUS MARCAS

200 Pecho 2:25.54

100 Pecho 1:07.32

FECHAS DE PARTICIPACIÓN:

25 de julio en los 100 m Pecho

28 de julio en los 200 m Pecho