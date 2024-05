Defenderá Yamileth Mercado su título mundial Supergallo este 29 de junio en Arizona

La campeona chihuahuense, Yamileth Mercado, defenderá su título mundial Supergallo el próximo 29 de junio en Phoenix, Arizona, donde se subirá al ring del CMB para enfrentar a la retadora somalí, Ramla Alí, en lo que significa su primera batalla en grandes ligas.

Fue en una rueda de prensa en los Estados Unidos de América, donde se anunció la cartelera de las batallas que se vivirán en el Footprint Center de Phoenix, donde la pugilista del estado grande, luego de conseguir el cinturón en 2019, defenderá el título por octava vez en su carrera.

En el anuncio, Mercado Duarte declaró: “Estoy emocionada de pelear en los Estados Unidos, hay miles de paisanos que viven en Arizona, les daré una gran pelea, al estilo mexicano. Ramla es una gran peleadora, pero no me quitará el objetivo de unificar todos los títulos”.

Mercado Duarte llegará a esta pelea, tras imponerse a la peruana Linda Laura Lecca, en su última defensa del título en la ciudad de Tijuana, donde dominó a la pugilista extranjera durante los 10 asaltos, manteniendo un marca de 23 victorias , tres derrotas y cinco triunfos por la vía del nocaut.

Por otra parte, Ramla Alí llega a su primera pelea por el título, luego de obtener una dulce revancha frente a Julissa Guzmán en su última salida en Montecarlo, manteniendo un récord de 9-1 con dos victorias por la vía del nocaut, además de convertirse en la primera peleadora en representar a Somalia en los Juegos Olímpicos.

A su vez, la pugilista somalí compartió: "Es difícil expresar cuánto significa esto para mí, como deportista y como persona te planteas metas y retos en tu vida y en tu carrera. A algunos los conoces y a otros no. Hasta ahora nunca he encontrado felicidad o satisfacción en los hitos y logros que he conseguido. Realmente siento que ser coronada campeona del CMB, que es algo que siempre he querido desde que compré un par de guantes de boxeo cuando tenía 12 años, finalmente me da algo de paz en el largo camino de luchas que me han llevado a este punto”.

Cabe destacar, que este enfrentamiento entre las pugilistas, forma parte de una noche de espectáculo boxístico, debido a que se disputarán asaltos como el choque estelar entre Juan Francisco Estrada y Jesse Rodríguez por el Ring Junior, los excampeones Sunny Edwards y Adrián Curiel y el dúo invicto de Arturo Cárdenas y Danny Barrios.