Defiende Yamileth Mercado con éxito su campeonato

El Campeonato Mundial Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo no pudo ser festejado con música de rock. Yamileth Mercado defendió y retuvo el oro por decisión unánime (98-92, 98-92 y 98-93) sobre Alejandra Guzmán.

Yamileth Mercado fue de menos a más en el cuarilátero, permitió que la rockera conectara algunos golpes, la estatura de Guzmán la ayudó a mantener la distancia en los episodios iniciales, pero en el momento que creyó oportuno se fue al frente y no perdonó.

Fue a partir del tercer capítulo cuando Guzmán comenzó a lucir más estática ante la movilidad de la campeona, quien logró conectar combinaciones de izquierda y derecha.

Yamileth Mercado tomó completamente la iniciativa en el quinto episodio, cuando logró llevar a las cuerdas a Guzmán para dejarla maltrecha con sus golpes. Fue ahí cuando la campeona descifró a la Rockera, en el resto de los rounds mantuvo la tónica para castigar a Alejandra Guzmán, aunque la retadora cerró fuerte e incluso logró sangrar a la campeona.

La noche arrancó de una forma espectacular, Willibaldo García derrotó por decisión unánime (78-73, 76-76 y 79-74) a Nery Plata en un combate espectacular pactado a 8 rounds.

Apenas sonó la campana, Willibaldo García y Nery Plata comenzaron la sinfonía de golpes. Los jóvenes boxeadores se dejaron de formalidades, no hubo round de estudio, sino dos peleadores con hambre de gloria, quienes quisieron arrancar el nocaut desde el primer momento.

Sin duda alguna, García sorprendió a propios y extraños, el tijuanense conectó mayores golpes de poder, sus volados de derecha casi siempre llegaron a destino ante un Plata que no supo contener los embates, incluso se fue a la lona en el ocaso del primer episodio por un aparente resbalón combinado con un derechazo.

La realidad es que a Willibaldo García no le importó defender, dejó entrar a su rival varias veces a sabiendas de su capacidad por tirar mayor cantidad de combinaciones, el volado su principal arma.

Nery Plata trató de resolver con golpes a la zona blanda y con su jab de izquierda, pero a pesar de ello no fue capaz de dominar un solo episodio, no pasó de algunas combinaciones que no mermaron en lo absoluto al fronterizo.

Al final, la gran sorpresa fue que Nery Plata logró llegar en pie hasta el último round, sin embargo, solamente un nocaut podría darle el triunfo, mismo que no llegó.