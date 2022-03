Derek Talavera viajará a Monclova para sumarse al campamento de los Acereros

El joven receptor chihuahuense Derek Talavera Flores viajará en próximos días a la ciudad de Monclova, para sumarse al campamento de los Acereros y comenzar a pulir su talento en la academia de beisbol de dicha organización.

Derek, de 16 años de edad y 1.75 metros de estatura, fue firmado por los Acereros a fines del año pasado y su integración a la academia se había retrasado debido a la pandemia del Covid-19.

Nacido en esta capital chihuahuense el 4 de marzo de 2006, Derek dijo ayer a El Heraldo de Chihuahua estar listo para comenzar a trabajar. “Sí, ansioso por comenzar a entrenar allá, me avisaron que ya está todo listo para integrarme en la academia y sólo falta saber el día que deberé viajar a Monclova”, señaló.

Impulsado por su padre, el señor Juan Talavera, desde que tenía casi 4 años de edad, Derek no dudó nada a la hora de escoger el deporte que quería jugar. “Desde niño me gustó la posición de cátcher, me siento muy cómodo en la receptoría”, dijo, señalando que su interés por ser receptor le nació seguramente desde que comenzó a seguir a su tío Isidro Rocco Piña, quien actualmente se desempeña como cátcher jugando para los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El talento de Derek le fue detectado durante su incursión en equipos infantiles de la Escuela Centauros y un visor de los Acereros en Chihuahua, el “Chuca” Hernández, no tardó en recomendarlo.

El 22 de diciembre de 2021, Derek firmó el contrato para formar parte de la organización Acereros de Monclova, en donde ya lo esperan los entrenadores para pulir su talento.

Estudiante de segundo semestre en el Bachilleres No. 8, Derek permanecerá en Monclova los próximos cuatro meses y allá continuará sus estudios, con atención especial a la materia de inglés, considerando la posibilidad de que en el futuro deba viajar a Estados Unidos.

EL DATO

16 Años de edad tiene Derek, quien espera llegar lejos en el beisbol mexicano