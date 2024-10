¡Derrota en el último segundo! Caen Dorados ante Diablos Rojos por un marcador de 77-76

Los Dorados de Chihuahua se quedaron cerca de una remontada de época, cayeron en el último segundo ante los Diablos Rojos del México por marcador final de 77-76, se ponen abajo en la serie semifinal de zona 1-2, en actividades de la Liga Caliente.MX LNBP 2024, desde el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la capital del estado grande.

Los “escarlatas” comenzaron con gran ritmo de juego, sobre todo concentrados en ataque, los seleccionados nacionales, Joshua Ibarra, con buenos rebotes ofensivos y por lo pronto ganándole la partida a Mitchell aportó puntos importantes, así como Gael Bonilla que no falló desde la larga distancia con tres triples en el mismo número de intentos, el parcial fue para Diablos 17-26 después de los primeros 10 minutos de juego.

Ampliamente mejores fueron los Dorados durante el segundo periodo, con la diferencia de doble dígito en contra, sabían que debían tirar desde la larga distancia, David Cubillan, Lester Medford y Charles Mitchell lo entendieron a la perfección y con sus tiros lograron acercarse en la pizarra por momentos hasta por un punto, al final, con un parcial de 22-18 para los de casa, lograron recortar distancia, el electrónico arrojó 39-44 al medio tiempo.

A pesar de que Chihuahua siguió con su mejoría en el juego sobre Diablos, con un Kamau Stokes que salió desenfrenado en el tercer cuarto, los de casa se metieron en problemas de falta demasiado temprano en el periodo, lo que ocasionó que no se pudieran despegar en el marcador, a pesar de que por momentos estuvieron al frente, Michael Smith no falló desde la “línea de los castigos” y conservaron la ventaja, aunque solo por una posesión, 63-65, con 10 minutos no aptos para cardíacos por disputar en la “catedral”.

Cuando todo parecía perdido, con 20 segundos por disputar, Demitruis Conger se sacó un triple del bolsillo que acercó a los suyos a sólo dos puntos. En un mal saque el balón fue para Dorados, luego la visita cometió la falta, Medford tenía la oportunidad de empatar, sin embargo, falló un tiro, se quedaron a un punto con tres segundo por disputar, el gimnasio completo estaba de pie esperando la épica.

La última jugada fue para la “división del norte” Kamau Stokes tiró desde la larga distancia para finalizar con el partido, sin embargo, la pelota se quedó en el aro y la victoria fue para los Diablos Rojos del México que se ponen arriba en la serie 2-1, todo se reanudará mañana con el cuarto de la serie, donde los del “estado grande”, buscarán empatar y mandar todo a un quinto y definitivo.

Los mejores anotadores de los Dorados fueron Charles Mitchell y Medford con 16 puntos cada uno, además, Conger encestó 12. Por la visita el máximo fue Avry Holmes con 19 tantos en su cuenta personal, además, Smith logró 18 unidades.