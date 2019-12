Despide Tony 2019 con cuatro orejas

El cierre de temporada para Antonio García “el Chihuahua” no pudo ser más espectacular y productivo.

En su última presentación del año, en Tlaltenango, Zacatecas, el matador norteño mostró en resumen lo que fue este 2019, lleno de tardes triunfales y sobre todo faenas que han reflejado su madurez y evolución taurina.

Con su primero, toreando con cadencia con el capote, vibrante en las banderillas, y con la muleta naturales con profundidad y temple, corriendo la mano y disfrutando también el recorrido que el de La Concepción por el pitón derecho. Una estocada fulminante lo llevó a coronar su actuación y cortar así las dos orejas.

Con su segundo, nuevamente firmó con variedad y buen gusto su actuación en los tres tercios que volvió a coronar con la espada para cortar dos orejas y salir a hombros al final del festejo.

Por su parte, el niño torero Santi López toreó antes del festejo formal y fue muy aplaudido.

Listo para la plaza México

Programado para el 5 de enero del próximo año, Antonio García “el Chihuahua” compartirá cartel con José Luis Angelino y Gerardo Rivera, en su regreso a la temporada grande de la Plaza México.

Con 15 años de carrera, “el Chihuahua” tuvo 4 años de novillero, en los cuales 3 de ellos lideró el escalafón, mientras que en sus 11 abriles de matador, 4 años ha ocupado el número uno en corridas toreadas y en otros 4 ha sido líder en orejas y rabos.

“En estos 11 años siempre he estado metido entre los primeros 10 del escalafón mexicano, me gusta decirlo porque muchos dicen que los números no valen en la tauromaquia, pero cuando uno entrega todo dentro y fuera del ruedo, estos son los resultados”, dijo el diestro norteño.