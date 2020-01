Despiden con dolor a Martín Loera

JUAREZ, CHIH.- “Nunca te rindas”, es el lema de mi hijo, “la justicia es punto y aparte”, dijo el papá de Martin Loera en su despedida.

Entre aplausos y llanto, además de flores y globos blancos fue despedido por sus familiares, compañeros y amigos el destacado atleta juarense y multimedallista nacional Martin Loera, quien realizó su último recorrido por la pista del estadio olímpico Benito Juárez, donde cosechó varios triunfos.

El seleccionado nacional juvenil perdió la vida a los 18 años de edad, víctima de la violencia que impera en la ciudad.

Después de recorrer sus últimos 100 metros, sus compañeros lanzaron globos blancos a su llegada a la meta.

Sus restos permanecieron por cerca de una hora en el estadio, donde fue despedido con aplausos.

El equipo de futbol Bravos de Ciudad Juárez, quienes entrenaban ayer por la mañana en el estadio, suspendieron sus actividades y se solidarizaron con la familia del atleta fronterizo.

A un lado del féretro fue colocado un arreglo floral y la fotografía de Martin Loera, portando la chamarra de México, cuando compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Buenos Aires, Argentina.

“Disciplina, sudor y esfuerzo es lo que entregaba mi hijo todos los días en la písta, era entregado al cien por ciento, campeón nacional mi hijo 2016, 2017, 2018 y 2019, con 15 años fue campeón Sub 18, con 17 años fue campeón Sub 21 y estaba proyectado para ser campeón de nuevo, excelente niño”, expresó Martin Loera, padre del atleta fronterizo.

Después fue acompañado por sus familiares, compañeros y amigos en su recorrido por la pista rumbo a la carroza, que lo llevó a su última morada, el campo santo Recinto de la Oración

“No es que clame justicia, nadie me va a regresar a mi hijo, nada me lo regresa, mi hijo estaba en el banco Santander que está en la López Mateos porque él hacia sus movimientos ahí, de ahí a las 3:30 de la tarde se va con su mamá, porque la iba a invitar a comer, no sé si fue al banco a retirar dinero, pero llegó con su mamá, conozco a mi hijo que él llega y antes de bajarse del vehículo empieza a revisar su celular”, mencionó.

“Llegaron ahí siguiéndolo de una camioneta, tiraron dos balazos, un balazo no sabemos donde cayó, un solo balazo le entró a mi hijo y le rompió sus pulmones, mi hijo al momento de sentir eso, intento bajarse de la camioneta y desvaneció, por eso quedó en la parte de afuera, posterior a eso toman su bolso y se llevan sus cosas”, añadió.

El entrenador del equipo de atletismo de la UACJ Cosme Rodríguez lamentó la muerte del destacado atleta juarense.

“Martin era una persona excepcional, como persona y como atleta, tenía un camino recorrido con selección nacional y desgraciadamente se trunca su vida”, expresó Cosme Rodríguez.

“Lo voy a seguir poniendo de ejemplo porque era una persona con una gran ambición hacia el desarrollo deportivo, siempre quería tener más desarrollo, trataba de entrenar más fuerte que todo mundo, siempre estaba con la finalidad de mejorar”, concluyó.

