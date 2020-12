Destacados deportistas, directivos y cronistas abordarán varios tópicos en el béisbol

Distinguidas personalidades del béisbol a nivel estatal, nacional e internacional, estarán presentes en lo que será el Ciclo de Conferencias que de manera virtual esta organizando el Instituto Municipal del Deporte y Juventud del municipio de Delicias dentro de las actividades del magno cierre del año 2020.

De acuerdo a la información proporcionada por la directora del Inmude de la región algodonera, la LEF Cecilia Dozal Huizar, el evento tiene como denominación “Charla entre amigos, hablemos de béisbol”, en la cual se ha hecho la invitación formal a varios personajes que han vivido y convivido con esta disciplina deportiva.

Los invitados para estas conferencias que tendrán lugar el jueves 17 de diciembre en punto de las 18:00 horas son: Alfredo Amezaga jugador ex grandes ligas; Humberto “Lobito2 Saiz ampáyer profesional, Francisco “Frankie” Rivera, Marco Mendoza y Heriberto “Chapo” Salas, certificados de la MLB, el ex jugador de grandes ligas Víctor Álvarez, Mario “Manos de Seda” Mendoza ex grandes ligas, Alfonso Lanzagorta comentarista deportivo, Karim García, ex jugador de grandes ligas, Carlos García entrenador funcional y como anfitriona Cecilia Dozal, directora del Inmude.

Desde sus personales puntos de vista de cada uno de los invitados, se estarán disertando diversas opiniones relacionadas con este deporte, el cual ha tenido impacto desde las dinámicas de su promoción, desarrollo, organización, hasta las representaciones oficiales de equipos en varios niveles y categorías en eventos con diversos cortes nacionales e internacionales.

