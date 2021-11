Doña Victoria, mamá de Adrián Mora emocionada por PED 2021 de su hijo

Doña Victoria Barraza, madre del futbolista de los Bravos de Juárez Adrián Mora Barraza, casi brinca de felicidad al enterarse que su hijo fue elegido como el Deportista del Año en el Estado de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ahhh.. qué bueno, que emoción”, exclamó Doña Victoria al enterarse por este medio de la designación de Adrián como ganador del Premio Estatal del Deporte 2021, elegido esta mañana por un jurado en una ceremonia celebrada en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.

“Me siento muy emocionada y muy contenta. Sabía que estaba nominado pero como había muchos más no imaginé que fuera ganar”, agregó la mamá del ganador del bronce olímpico en Tokio 2020 con la selección mexicana de futbol.

“Para que vea que los sueños se cumplen, nada ha sido fácil para mi hijo y él está logrando sus sueños porque es un muchacho muy dedicado. Se ha perdido muchas fiestas porque prefiere cuidarse, no tiene ningún tipo de vicios y cuando a veces las cosas no van muy bien, no se rinde, le echa todas las ganas del mundo, por eso está donde está”, finalizó Doña Victoria desde su natal Hidalgo del Parral.