Dora Irma Meza, entrenadora empírica, se ha convertido en una de las mejores del país

Su sólo objetivo es su principal carta de presentación y lo dice todo en cuanto a que estamos hablando de una entrenadora de vocación pura y convencida de que el basquetbol, más que un deporte competitivo, es una herramienta que educa y forma personas útiles para nuestra sociedad.

Ella es Dora Irma Meza, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh, una profesión que ha ejercido en diversos cargos en gobierno estatal e Iniciativa Privada, pero que en la actualidad ha dejado de lado para hacer lo que un día descubrió y que hoy es lo que más le gusta: educar a niños y jóvenes, utilizando como herramienta principal el baloncesto.

ENTRENADORA EMPÍRICA AUTODIDACTA

Hace 16 años, Dora Irma Meza comenzó a dar sus primeros pasos involucrándose en el mundo del baloncesto. Seguro ni soñaba con todos los logros que en la actualidad acumula y que no son más que el resultado del gran amor que ha venido alimentando por este deporte.

“Yo veía mucho futbol”, dice Dora, recordando que en su familia el deporte de las patadas era el que rifaba.

Conociendo a la maestra Lucy Contreras de muchos años atrás y el gran trabajo que ésta desarrollaba en su escuela de basquetbol, fue que un día sus labores cotidianas cambiarían para siempre.

En ese tiempo, Dora ya le ayudaba a Lucy Contreras con ciertas actividades de la escuela. Y sucedió que la exAdelita sufrió una lesión por la que tuvo que dejar de trabajar un tiempo con los niños.

“Me pidió que me quedara en su lugar”, recuerda Dora, y desde allí comenzó su carrera, una carrera que ella no eligió y que por el contrario, una carrera que parece haberla elegido a ella como si supiera lo mucho que le iba a redituar a este deporte y por la gran cantidad de jóvenes que ahora han encontrado su camino, un camino bueno hacia una vida digna, saludable y honrada.

“A partir de allí, tuve a muchas personas que me dieron consejos. El profesor Ángel Ortiz es uno de ellos y le agradezco por invaluable su apoyo”, comenta Dora, quien pese a no haber tenido una base de estudios propia de una entrenadora, como haber sido maestra de Educación Física, por ejemplo, no le han faltado los recursos para ser lo que hoy es, una de las entrenadoras de basquetbol más reconocidas a nivel estatal y nacional.

“Desde que decidí meterme de lleno en el basquetbol he tomado información del internet, videos, cursos en línea, todo lo que me ilustre sobre el tema”, comenta Dora, a quien se le puede considerar como una exitosa entrenadora de baloncesto, que tuvo una formación cien por ciento autodidacta y fincada sobre los sólidos cimientos de su gran amor hacia este deporte.

ENSEÑAR LOS FUNDAMENTOS ES ESENCIAL

Para Dora, trabajar con los niños ha sido una bendición de Dios y vaya que combinar su gran sensibilidad como mujer y mamá, con otro tanto de carácter como entrenadora, le ha funcionado de maravilla.

Y si serlo, piensa como una especialista en psicomotricidad con conocimientos propios de una egresada de la FCCF. “Enseñarles los fundamentos del basquetbol es básico, sobre todo cuando son niños menores de 10 años; que desarrollen su lateralidad, sus posturas y que vayan madurando sus habilidades en materia de bote, pase, tiro y desplazamientos, es importantísimo”, comenta.

SUS LOGROS HABLAN POR SÍ SOLOS

Desde 2007 ya comenzaba a obtener títulos estatales en la Liga Nájera en la categoría 1995; campeona nacional con Chihuahua categoría Mayor femenil en Michoacán 2012; títulos en olimpiadas municipales y estatales en 16 años y menores; títulos regionales y nacionales de Ademeba; título en 2013 en el torneo South West Shootout Basketball en El Paso; cuarto lugar en el Premundial U-16 femenil en República Checa; integrante del cuerpo técnico de México U-16 femenil para el Premundial FIBA Américas en 2013.

La Facultad de Odontología obtuvo el primer título de su historia en los Interfacultades de la UACh bajo su dirección en 2018.

En 2016 logró calificar a la UACh al torneo de los 8 Grandes en la rama femenil.

Y esto es apenas como un 10% de todos sus logros que como entrenadora ha tenido nuestro personaje, sin contar además a todos los jóvenes hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de salir adelante pasando por sus mágicas manos.

COSECHANDO TALENTOS

“Ganar títulos nunca ha sido mi objetivo, sino ganar personas y encauzarlas por el buen camino”, dice orgullosa Dora Irma Meza.

Y vaya que de su mano han volado grandes promesas que ahora son verdaderas estrellas del baloncesto en distintas categorías.

Destaca entre todas ellas: Paulina Rodríguez Meza, su gran orgullo y figura de la Universidad de Weber State NCAA; otras como Carolina Montes con High School Orange Good en California; así como Aixchel Hernández, Keyla Romo, Gabriela Rosas; José Vargas (Upaep); Andrea Molina (Itesm), Dulce Valles (UACh), Ilse Torres, Clarisa Arias, Vivian Rivera, quienes además han tenido la oportunidad de ser becadas al 100 por ciento.

Dora Irma Meza es fundadora y entrenadora del club de basquetbol, Correcaminos como también fundó el club Pumas que tiene su base de entrenamiento en al gimnasio de la Escuela Primaria Luis Urias, institución que le ha brindado todo el apoyo.

SU RECOMPENSA

Dora Irma se precia de saber ganarse el cariño y el respeto de cada niño o niña que pasa por sus manos en la cancha.

“Cuando se desarrollan, crecen y se van a distintas instituciones educativas, siempre regresan y valoran lo que hiciste por ellos. Ese es el mejor regalo que puedes recibir”.

Te puede interesar: