Eduardo Nájera: La decisión que lo llevó de México a brillar en la NBA

El exjugador de la NBA, el chihuahuense Eduardo Nájera, está de visita en las tierras que lo vieron nacer para la presentación del juego entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y los Mineros de la Universidad de El Paso, Texas, esta última casa de estudios afirmó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que en su momento no lo quiso reclutar, sin embargo, le abrió paso para ir a Oklahoma, donde brilló en la NCAA División I.

Entre risas, el jugador originario de Meoqui, Chihuahua, recordó que en su momento, la Universidad de El Paso no lo quiso reclutar en visorías que realizaron mientras él pertenecía aún al equipo de la UACh, por lo que, irónicamente, dijo que les guarda resentimiento y quiere que ganen los Dorados en este encuentro de exhibición en el Manuel Bernardo Aguirre (MBA).

“Ahora que estoy como empresario, puedo decirlo, UTEP no me reclutó en su momento, me fui con la Universidad de Oklahoma, les tengo un poquito de resentimiento, me hubiera encantado ser parte de su programa, como sí participé con la UACh, así que estaré apoyando a los míos”, relató Eduardo Nájera para esta casa editora.

Nájera estuvo a punto de no asistir a la NCAA, donde vivió sus mejores momentos, ya que tuvo varias propuestas dentro del baloncesto universitario en México, sin embargo, decidió perseguir sus sueños, en caso de haber aceptado ir a otro estado en su país, más cerca de su familia, probablemente no hubiera alcanzado a llegar al mejor basquetbol del planeta en la NBA, donde brilló en su carrera.

“Tuve varias ofertas antes de irme con Oklahoma, una de ellas fue quedarme en la Autónoma de Nuevo León, donde estuve unos momentos, sin embargo, decidí irme a los Estados Unidos, sin duda fue una buena decisión, ya que fue allá donde viví mis mejores momentos, así como en la UACh”, aseguró el exjugador de los Mavericks de Dallas de la NBA.

Eduardo es uno de los jugadores que participó tanto en México como en Estados Unidos en el basquetbol universitario, en carne propia vivió la diferencia entre el nivel de juego que ahora se podrá ver en el encuentro que sostendrá la UTEP y UACh desde el Manuel Bernardo Aguirre (MBA) la próxima semana.

“Todos tienen su nivel de juego, se maneja por división por el tamaño de las escuelas más que nada, pero tienen lo suyo todos ellos, esperamos que la UACH ascienda, pero tenemos que preparar a los jóvenes con este tipo de eventos, es parte también motivacional para nuestros talentos, esto es el comienzo, también me encantaría haber traído al equipo femenil”, dijo la estrella chihuahuense.

En una nueva etapa de su vida, Eduardo Nájera es ahora un empresario que se dedica principalmente a los deportes, dice que siempre estará apegado a sus valores, lo cual es parte primordial para ser exitoso, asegura que los fundamentos de lo deportivo los aplica en su vida diaria, tanto el trabajo individual como en equipo es importante para triunfar en este ámbito.