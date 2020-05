“El Chihuahua” aislado en su finca con alegría y dolor

CHIHUAHUA, Chih.- (Mayo 13 2020) El matador chihuahuense Antonio García “El Chihuahua” no es ajeno a la pesadilla de la cual todo mundo ya quisiera despertar.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Tony sufre en carne propia las dificultades que acarrea el no tener trabajo, pues con un total de 16 festejos ya perdidos por el Covid-19, se esfuerza por mantener en pie a la que él considera su familia dentro de la empresa taurina.

“No pisamos un ruedo desde el 6 de marzo y conmigo son ocho personas las que me acompañan. Cada uno de ellos tiene su familia, todos dependen de mi trabajo como torero, imagínate”, comenta Tony para El Heraldo de Chihuahua, desde su aislamiento en su finca, allá por Santa Isabel.

Al “Chihuahua” lo acompaña en sus giras dos representantes, su cuadrilla compuesta por dos banderilleros y dos picadores, su mozo de espadas y su jefe de prensa.

“La verdad, nos hemos hecho garras para salir adelante, ellos saben que es difícil y yo trato de que no les falte lo necesario para sobrevivir. Como una gran familia, estamos en comunicación permanente y en espera de que esto termine”, dice, confiando que a finales de junio puedan ya salir del aislamiento para reintegrarse al trabajo.

SU ARTE Y SU AMOR POR EL CAMPO LO MANTIENE A FLOTE

Habiendo heredado las virtudes y valores de su madre, que lo enseñó a nunca rendirse, Tony García no se cruza de brazos y es a través de su otra pasión, la pintura, por la que ha podido generar ingresos. “Gracias a Dios mis pinturas se venden muy bien. Muchos amigos me las piden y eso nos ayuda a todos”.





Paty Ramirez, boxeadora, luce una sus chamarras





Y no solo son sus pinturas las que ha logrado colocar sino que también se ha dedicado a confeccionar las que él llama “chamarras taurinas”, una prenda de vestir que ha tenido una gran demanda sobre todo entre las mujeres.

QUE MEJOR QUE EL CAMPO PARA MANTENERSE EN FORMA

El aislamiento social no ha sido un calvario para Tony. Acostumbrado a la vida del campo, a convivir con animales y enamorado de la naturaleza, dice ser feliz estando en su finca, aunque el sufrimiento humano que hay a su alrededor no deja de dolerle.

“Tengo mis caballos, mis gallinas, que me mantienen ocupado. No he resentido físicamente el estar alejado de los ruedos porque acá en el campo realizo mis ejercicios, respirando aire puro, disfrutando las sierritas cercanas, así me gusta vivir, como un torero”, dice Tony, quien a lo largo de su carrera ha logrado muchos de sus sueños y entre ellos tener su propio ruedo.

“Me gusta la naturaleza, vivo de ellas, vivo como un torero y por eso siempre estoy rodeado de otros toreros que me visitan porque saben que aquí tendrán el mejor ambiente”, añade, recordando que hace apenas unos días tuvo la grata visita de la torera colombiana Rocío Morales, con quien tiene una gran amistad.

También expresa su gran orgullo de tener uno de los mejores regalos que ha recibido, una potranca lusitana de 2 años, un regalo que le hizo Guillermo Arzua, del criadero El Vasco y que como mejor atributo es ser nieta de “Chicuelo”, uno de los más famosos caballos de Pablo Hermoso de Mendoza.





Esta potranca lusitana se la regalaron a Tony Garcia y es nieta de uno de los famosos caballos de Pablo Hermoso de Mendoza





APLAUDE LA HEROICA LABOR DE LOS MÉDICOS

Desde su aislamiento, Antonio García manda un mensaje de aliento para todos los médicos, enfermeras, enfermeros, que están en el frente de la batalla contra el Covid-19.

“Ellos se están jugando la vida por todos nosotros y muchos no han seguido las recomendaciones. Eso nos afecta a todos, ellos merecen todo nuestro reconocimiento porque mientras en los hospitales se la juegan, lo único que las personas deben hacer es estar en casa”.

En este sentido, Tony se une al esfuerzo que ha emprendido la familia taurina, de que cuando termine la contingencia y ya se pueda salir a las calles, implementarán un plan para volver a los ruedos y darle a los taurinos su mejor espectáculo, con todas las facilidades. “Todos necesitamos volver al trabajo”, reitera.

2020 PINTABA BIEN EN SUS GIRAS POR EL PAÍS

Desde que comenzó el año 2020 hasta el 6 de marzo en que todo comenzó a ser suspendido o cancelado, Antonio García, tenía 12 corridas celebradas, acumulando 22 orejas y un indulto. A la fecha ha perdido 16 festejos que ya estaban firmados.

LA FRASE

“Ellos (los médicos y enfermeros (as) se están jugando la vida por todos nosotros y muchos no han seguido las recomendaciones. Eso nos afecta a todos, ellos merecen todo nuestro reconocimiento porque mientras en los hospitales se la juegan, lo único que las personas deben hacer es estar en casa”.

FICHA TÉCNICA

Antonio García Mariñelarena

Fecha de Nacimiento: 2 de agosto de 1985

Lugar de Nacimiento: Chihuahua, Chih.

ALTERNATIVA

Fecha: 6 de Julio de 2008

Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua

Plaza de Toros: “Alberto Balderas”

Padrino: Eloy Cavazos

Testigo: Óscar San Román

Ganadería: Bernardo de Quirós

Toro: “Popón”

Confirmación

Fecha: 1 de Enero de 2012

Lugar: Plaza de Toros México

Padrino: Ruiz Manuel

Testigo: Miguel Ortas “Miguelete”

Ganadería: San Marcos

Toro: “Ambicioso”





Te puede interesar:





Noroeste Queman más vehículos en Cuauhtémoc

Local Desecha SCJN controversias por Fondo Minero

Local Hacen guardia en la estatua del Voceador