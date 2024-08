¡Con todo! El chihuahuense Uziel Muñoz pasa a la gran final de los Juegos Olímpicos de París 2024

Con una marca de 21.22 metros, el originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Uziel Muñoz, se clasificó a la gran final de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la disciplina de Lanzamiento de Bala, demostró todo su poder en el Stade de France, recinto que albergó el día de actividades.

Desde su primer intento, el chihuahuense demostró de lo que está hecho, se colocó como uno de los mejores del grupo con 20.69 metros en el lanzamiento, lo que lo colocó parcialmente en el sexto puesto, pero por debajo de la marca que le otorgaba el pase a la gran final de la justa olímpica.

Te puede interesar: Eduardo Nájera: Qué fue del basquetbolista chihuahuense que llegó a la NBA en los 2000

Uziel no se sentía satisfecho con lo hecho en su primer tiro, eso lo demostró con sus expresiones corporales, en el segundo intento no le fue tan bien, la bala viajó 20.43 metros, por lo que no alcanzó la marca mínima para la clasificación a la siguiente ronda de la disciplina.

Foto: EFE

Son 12 lugares lo que clasifican a la final de los Juegos Olímpicos, los que cruzan la línea de los 21 metros o bien, los que mejor actuación hayan hecho dentro de esta ronda eliminatoria, Uziel se mantenía entre las marcas que se clasificaban, pero venía a un tercer y último intento para asegurar su pase a la lucha por las medallas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Lo mejor dejó Uziel para el final, la esperanza de México en el Lanzamiento de Bala concretó su pase a la gran final con un tiro de 21.22 metros que le otorgó de manera directa la clasificación, pues, superó la marca mínima que pusieron en el centro del verde del Stade de France.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Muñoz fue el cuarto mejor de su Grupo B, con su 21.22, solo terminó por debajo del estadounidense Payton Otterdahl (21.52m), Tomas Walsh de Australia (21.48m) y Joe Kovacs también de los Estados Unidos (21.24m), sin duda alguna fue una fase clasificatoria peleada, México estará bien representado por el de Nuevo Casas Grandes en la gran final.

Foto: Conade

Deportes Diego Salgado se lleva cuatro medallas en el Mundial de Powerlifting 2024 en Estonia

Con dedicatoria especial fue la clasificación de Uziel a la gran final de los Juegos Olímpicos, especialmente a su hermano que falleció y era una promesa que estaba pendiente, además de su familia y su novia que lo acompañaron hasta el mítico Stade de France a verlo triunfar y ver su sueño hecho realidad.

La pelea por las medallas será mañana a partir de las 11:35 horas (México), donde se presentarán las mejores 12 marcas del mundo, entre ellos el chihuahuense, que buscará hacer historia dentro del atletismo y el deporte mexicano, intentará en alguno de sus tres participaciones meterse entre los mejores tres y poder subir al podio de los ganadores en Lanzamiento de Bala.