"El Chino" Rodríguez: un referente mexicano del boxeo olímpico

Misael “El Chino” Rodríguez es, junto al mazatleco Marco Verde, uno de los mexicanos que han dado al país una medalla olímpica en boxeo. Fue en Río de Janeiro 2016 cuando el parralense se colgó la presea de bronce y ahora compartió el triunfo de Marco Verde, al ser comentarista en uno de los canales que dan cobertura a los Juegos Olímpicos en París 2024. “Muy orgulloso de que los mexicanos seamos un referente de este deporte en el mundo”, destacó Rodríguez.

Nacido un 7 de abril de 1994 en esta ciudad, Misael Rodríguez es otro parralense que ha logrado colgarse una medalla olímpica, su gloria la consiguió en Río de Janeiro 2016 para el boxeo, deporte que permite que los cuatro semifinalistas obtengan medalla, una de oro, otra más de plata y dos de bronce. Meses después de su logro decidió dar el salto de manera profesional tras firmar un contrato con la promotora Ringstar.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Hijo de Jesús Manuel Rodríguez Porras y Aurelia Olivas Izaguirre, “El Chino” como le llaman desde pequeños por sus rasgos, habla en exclusiva de su nueva faceta ahora como comentarista para uno de los canales de transmisión de los Juegos Olímpicos París 2024, pero también de los retos que vienen en su próxima pelea y desde luego de su origen en Parral y la motivación para aquellos niños y jóvenes que quieran ir en busca de sus sueños.

Sus inicios y perseverancia

Rodríguez, quien desde niño vivió en la colonia Kennedy muy cerca del campo deportivo CNOP, desde pequeño comenzó a practicar deporte y jugó en el equipo de fútbol Real de Minas, pero su nivel básico lo cursó en la escuela Club de Leones hasta que decidió practicar box con su entrenador Rubén Castrejón en el Gimnasio Municipal hasta comenzar a “picar piedra” en los Estatales y Nacionales.

“Desde niño comencé a practicar deporte, sin embargo, a la edad de 15 años comenzó a entrenar con el profesor Rubén Castrejón, fueron mis primeras peleas a nivel municipal, después estatal. Me desempeñé en diversas disciplinas como en el basquetbol, voleibol y atletismo, siempre fui muy activo en los deportes”, señaló Misael.

Mencionó que su trayectoria ha sido difícil debido a que el box es un deporte difícil que exige demasiada disciplina. “Te exige mucha disciplina y resistencia, debido a que pelas con un rival que también te tira golpes, eso es lo difícil”.

Además, manifestó que constantemente tienen que estarse preparando para las peleas. “Siempre tienes que ser constante, continuar preparándote y recuperándote en cada pelea que llegues a tener para poder volver a dar lo mejor en las próximas participaciones”.

Foto: Facebook @Misael Rodríguez

Parral, la tierra de sus amores

Recuerda con cariño su tierra. “Siempre he representado a Parral, nunca me he olvidado de mi tierra, me sentí muy orgulloso cuando obtuve mi primera medalla en internacional en los centroamericanos, también cuando gané en panamericanos fueron medallas que valoro mucho”.

También recordó cuando se realizó una pelea en el municipio de Parral, en donde contó con el apoyo de la población, por lo que destacó que le gustaría volver a vivir esa experiencia en compañía de las personas que lo han apoyado en su trayectoria deportiva.

Al ser ganador de una medalla olímpica, resaltó que simboliza el esfuerzo, dedicación y ganas que empeña en cada participación, "me fui de Parral cuando tenía 17 años, sacrifique el dejar a mi familia, por eso cada medalla refleja el esfuerzo”, indicó Rodríguez.

Manifestó que su preparación fue difícil debido a que su clasificación la logró en el mes de marzo, desde ese año comenzó a prepararse para ese preolímpico que fue en Argentina y después de ahí tuvo que seguir entrenando para los Juegos Olímpicos en Brasil. “Estuvo pesado, pero todo valió la pena”.

Deportes Representará el piloto Mauricio Amador Herrera a Chihuahua en la Copa ANEN 2024

Retos que enfrentan los deportistas en Parral

“El apoyo no es el requerido, hemos tenido grandes deportistas en el municipio de Parral como Vanessa Zambotti, Yahir “El Pantera” Rodríguez, Oscar Duarte, entre otros, pero no existe el apoyo que debería ser por lo que falta el fomento del deporte en la ciudad”, dijo.

Destacó que Parral cuenta con excelentes deportistas como futbolistas, judokas, basquetbolistas. “A todos esos jóvenes les diría que no se rindan ya que los sueños si se cumplen, sigan echándole muchas ganas y esforzándose todos los días”.

El logro en Río de Janeiro 2016

Misael Rodríguez conquistó la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos Río 2016, fue bronce, en un deporte que estaba en sequía de preseas desde Sydney 2000, cuando Christian Bejarano conquistó el mismo metal.

Fue bronce al caer con el uzbeco Bektemir Melikuziev en la categoría de -75 kilogramos por decisión 3-0, una presea lograda con coraje, lucha y entrega. Destacó que para él el ciclo olímpico fue positivo al lograr medallas en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. “En el Mundial no tuve un buen resultado, pero di mi mayor esfuerzo”.

“Mi camino inició desde hace años, pero han sido más, ya que a los seis meses tuve una evaluación para ver quién iba a los Juegos Centroamericanos y desde ahí me fue bien, conseguí la plaza, luego vinieron los Juegos Panamericanos, también hubo eliminatorias porque aquí en México es un país bastante competitivo en el boxeo y hay buen nivel, y se debe estar clasificado número uno”, señaló en aquella ocasión “El Chino”.

Deportes Confirman a chihuahuense Manuel “Loco” Torres para UFC en Las Vegas

Medalla que supo a oro: su madre

“Medalla que sabe a oro. Misael es un campeón para los parralenses y los mexicanos”. Estas fueron las palabras de Aurelia Olivas, madre de Misael, quien vio perder la pelea de su hijo contra el pugilista Uzbeko en aquella ocasión.

Ella como su mayor impulso consideró que lo realizado por “El Chino” es un gran logro que se hizo en base al dolor, esfuerzo y empeño de su hijo.

Fueron momentos de tensión, nerviosismo y emoción a tope, cada golpe que recibía Misael su madre lo sentía. Las lágrimas comenzaban a salir por su rostro, pero también cuando él daba uno bueno era celebrado a lo grande por familiares y amigos que se encontraban ese jueves 18 de agosto del 2016 en casa de la señora Aurelia Olivas Izaguirre.

Foto: Facebook @Misael Rodríguez

Se enlista en la Marina

Un mes después de su medalla, Misael decidió ser elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y con ello obtuvo derecho a todos los beneficios y prestaciones del personal naval, alta que fue dada por el entonces secretario, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien reconoció el esfuerzo y dedicación que hizo cada atleta en representar al país en la máxima justa deportiva.

Rodríguez obtuvo el rango de marinero con sueldo de Semar de acuerdo a su grado y su nivel de estudios; además, la Secretaría le dio los mismos beneficios y prestaciones que tienen los elementos de la Armada, entre ellos, servicio médico para él y su familia a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam), préstamos, antigüedad, instalaciones deportivas, fisioterapeutas y el tiempo para entrenar y competir.

Deportes Consigue la chihuahuense Wendy Lara primer medalla de oro para México en Mundial de MMA

Decide ir en lo profesional

Para diciembre de ese mismo año en que logró la medalla olímpica, “El Chino” decidió convertirse y dar el salto a lo profesional, tras firmar un contrato con la promotora Ringstar, empresa propiedad de Richard Schaefer. Señaló que, aunque fue una decisión complicada, fue algo importante para su futuro.

“Decidí dar el salto al profesionalismo e ir en busca de otras metas, de otros sueños, de ser campeón del mundo y seguir brindándole alegrías a México”, escribió en su cuenta de Instagram. Asimismo, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y agregó que espera cosas más grandes para él en el deporte.

Participante de reality nacional

En el 2018 se convirtió en participante de un reality show de una televisora de cadena nacional, por lo que formó parte del equipo “Titanes”, sin embargo, una lesión en su hombro derecho lo obligó a abandonar el programa.

“Es una gran despedida. Me voy con mi impresora portátil y con el reconocimiento de mis compañeros y rivales. Allá afuera hay muchas cosas, niños a los cuales hay que ayudarlos a meterse al lindo deporte que practico, me voy feliz”, expresó.

Deportes Triunfa el meoquense Amir Montes en la Copa Héroe Marcial 2024 en Argentina

Nueva faceta como comentarista

Para estos Juegos Olímpicos que se desarrollaron en París, “El Chino” fue invitado por uno de los canales que realizó la transmisión oficial para ser comentarista de la disciplina del box, lo que catalogó como algo nuevo el estar del otro lado.

“Me he sentido cómodo, además de ser boxeador soy fanático de este deporte, siento que lo estoy haciendo bien. Lo que me han dicho es que lo he hecho bien, he tratado de mencionar siempre a mi ciudad y a las personas que conozco”, manifestó.

Testigo de una nueva hazaña

Para este 2024, Marco Verde un peleador de box originario de Mazatlán, Sinaloa, logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y al ser Misael comentarista en esa final dijo que lo que consiguió no es poco, es algo histórico y se merece lo mejor ya que ha trabajado duro.

“Siempre los boxeadores mexicanos nos distinguimos en todo el mundo por ser aguerridos, nunca dar una pelea por perdida, siempre luchar, eso se reflejó en Marco y la verdad estoy muy contento del resultado obtenido y lo que sin duda motiva a muchos para practicar el deporte”, enfatizó Misael.

Foto: Facebook @Misael Rodríguez

Deportes Ascienden al parralense Dylan Jasso a Clase A avanzada con Yankees de Nueva York

El futuro de "El Chino"

Resaltó que recientemente a través de las redes sociales recibió un reto de Omar Chávez, hijo de Julio Cesar Chávez para una pelea profesional. “Viene mi primera pelea a diez rounds contra él, por lo que estaré listo para el mes de octubre”.

Ante esto señaló que ya se encuentra llevando a cabo su preparación para su próxima pelea en la que espera ser el ganador y continuar poniendo en alto el nombre de “Parral”.

Explicó que este deporte implica una disciplina importante. “Tienes que mantenerte en condición todos los días, ejercitarse para no subir de peso, una estricta alimentación, por lo que los jóvenes que quieran dedicarse al boxeo deben tomarlo en cuenta”.

Deportes ¿Por qué los atletas de Chihuahua que compiten en París 2024 representan a otros estados?

Medallistas olímpicos en box

Con la medalla de Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024, México llegó a 14 medallas en la justa veraniega; 3 de oro, 3 de plata, 8 de bronce, ya que al mexicano se le fue el oro en el último combate. Lo anterior mantiene al boxeo como el segundo deporte más ganador solamente por debajo de los clavados, que ya con las dos preseas que sumó Osmar Olvera llegaron a la cuenta de 17 en total.

El 12 de agosto de 1932 Francisco Cabañas se convirtió en el primer boxeador mexicano que ganó una medalla olímpica, pues fue ese día que ganó la semifinal que le otorgó el derecho de pelear por el oro ante el húngaro István Énekes, el cual finalmente fue derrotado pero se quedó con la plata

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Hasta antes de Marco Verde, El “Chino” Rodríguez había sido el último que consiguió una medalla para México. Misael cayó en la semifinal ante Kamran Şahsuvarlı y se quedó con el tercer lugar lo que dio la medalla de bronce.

Los otros ganadores han sido Fidel Ortíz con bronce en Berlín 1936; Juan Fabila, bronce en Tokio 1964; Ricardo Delgado, oro en México 1968; Antonio Roldán, oro en México 1968; Joaquín Rocha, bronce en México 1968; Agustín Zaragoza, bronce en México 1968; Alfonso Zamora con plata en Múnich 1972. Además Juan Paredes con bronce en Montreal 1976; Héctor López, plata en Los Ángeles 1984; Mario González, bronce en Seúl 1988; Christian Bejarano, bronce en Sídney 2000.

Nota: El Sol de Parral