El deporte es prioridad para Maru Campos: Teporaca Romero

Teporaca Romero del Hierro resalta la importancia que le da al deporte la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, desde sus primeros días de gestión.

P.- ¿Con qué presupuesto arranca el Instituto para su primer año y cuál es la prioridad en cuanto al destino de dicho presupuesto?

R: “El tope máximo que ha tenido presupuestalmente el Instituto ha sido de 230 millones de pesos, en 2013-14. Sabemos que se ha complicado el tema de la crisis económica año con año. A parte el tema del deporte ha sido un tema tal vez no muy significativo para la agenda pública. En este caso, cabe resaltar que la gobernadora desde que arrancó la transición de este gobierno ha elevado el tema del deporte como un tema prioritario.

Maru ha sentado en la mesa al deporte con áreas sumamente importantes por lo grande que representa en el tema de plazas, educación, seguridad, salud; realmente al deporte lo ha elevado a esa jerarquía y ella lo sabe y todos lo sabemos, porque el tema del deporte es transversal, es sumamente significativo, es muy importante, porque el deporte o la activación física te da la oportunidad de tener una sociedad sana, de alejarnos de las adicciones, del tentadero, las malas compañías, donde a la larga vas a evitar un gasto mayor en mantener un sistema de salud que hoy está más que rebasado pero por una sociedad enferma, que es lo que te da el sedentarismo, que es lo que te da la falta de activación.

Entonces, al final, esta administración nos da la oportunidad de poner al tema del deporte como algo prioritario, quizá no lo vamos a ver reflejado en los dos primeros años presupuestalmente hablando, es más que conocido que la deuda está impresionante, se hicieron los presupuestos deficitarios, es decir, dijeron que había cinco pesos, se proyectaron, se destinaron, se comprometieron, pero al final no había cinco pesos. Entonces, tengo la deuda de cinco pesos y me voy al siguiente año. Así está el Instituto del Deporte.

“El tema es que de esos 230 millones de inicio, el año pasado por el tema de pandemia se redujo unos 96 millones y ahora por esta crisis financiera que existe, se pretende un techo de unos 86 millones para 2022. ¿Qué quiere decir?, que realmente no te da para la operatividad, para las necesidades reales del Instituto; la gran mayoría se iría en nómina y en mantenimiento pero cabe destacar que al menos ahora sí con esta nueva visión de administración por parte de la gobernadora, es que el presupuesto, por poco que sea, ahora sí va a existir, eso es una buena noticia, lo malo es que no existe la posibilidad para poder hacerlo rendir para tanta necesidad que tiene el deporte. Es por eso que nos dieron la oportunidad de innovar, de allegarnos de personas, aliarnos con empresarios que le apuesten al tema de salud pública, que le apuesten al tema de seguridad y por ende, le apuesten al deporte de Chihuahua”.

P: Tal vez los últimos dos años fueron un viacrucis para los deportistas que se perfilaban a Tokio 2020, sobre todo con el azote de la pandemia por Covid-19. Se recortaron e incluso se frenaron los apoyos económicos a los atletas. ¿Cómo va a atender ese aspecto durante su gestión, va haber apertura para todos o cómo se van a generar?

R: “Claro que va a haber apoyo para todas y para todos, hay que dejarlo bien claro, esta administración se va a distinguir al resto, o al menos al parámetro que tenemos de la administración anterior. Aquí no va haber distingos, sea la disciplina que sea; si cabe decirlo, de manera puntual, todo atleta que esté afiliado, obviamente tenemos la obligación como instituto de buscar los canales si no existe el recurso suficiente buscaremos esa alianza con empresarios, con voces que quieren abonar y que quieren ayudar, quizá pueda ser con una clínica de fisioterapia que pronto también abriremos la de aquí del Instituto, pero también conseguir material deportivo, con algún vuelo, transporte, uniforme, es decir, buscar esas grandes alianzas para nuestros atletas, disciplina que sea, pero insisto, siempre y cuando estén afiliadas, podamos apoyarlos”. (Continuará)