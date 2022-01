El FC Juárez cae ante el Cruz Azul

Esta Máquina no es tan brava, pero sí es muy efectiva. A Cruz Azul le urge un refuerzo en la ofensiva, a la hora de atacar le hace falta poder, sin embargo, sigue perfecto y volvió a ganar en el arranque del Clausura 2022 con una anotación de Charly Rodríguez, quien ha suplido las carencias cementeras.

Juárez no fue mucha pieza y no exigió tanto a los celestes. Los de Ferretti sufren en la capital y eso no cambió. 1-0, final.

El conjunto cementero improvisó en zona de ataque. La lesión de Christian Tabó, la poca confianza en Bryan Angulo y el regreso prematuro de Santiago Giménez después de ser portador de Covid-19, obligó a un cambio. Juan Reynoso apostó por Luis Mendoza. La Máquina no tuvo delantero nominal de inicio. El Quick fue acompañado por Antuna y Rodríguez como referencias en la ofensiva, una estrategia que fue pocas veces entrenada.

El plan del peruano funcionó casi de inmediato. Cruz Azul comenzó con intensidad y quiso aprovecharse de uno de los peores visitantes en el futbol mexicano. El premio llegó pronto. Fabián Castillo erró en la salida de los fronterizos. Antuna recuperó y cedió rápido a Charly. El exjugador de Rayados activó su modo goleador y sin pensarlo, sin siquiera ver el arco, definió como todo un veterano del área. El portero Hugo González no pudo hacer nada. Carlos llegó así a su mejor cuota en Primera División. Dos de dos.

A Juárez se le vio mal. Para colmo de sus males, en su área técnica no estuvo Ricardo Ferretti. El técnico cumplió su segundo partido de castigo. Rafael Puente del Río intentó dar órdenes, pero los Bravos no tuvieron idea en la ofensiva. Castillo estuvo errático. Gabriel Fernández no tocó el balón. El Caco García pasó desapercibido. El equipo visitante extrañó a Diego Rolán. Su mejor hombre no viajó a la capital por una lesión muscular.

El equipo celeste dominó todo el trámite del juego, movió el esférico de un lado a otro, controló y aceleró cuando su rival lo intentó presionar. La Máquina no volvió a llegar con peligro, su ataque fue nulo. Sí se notó la ausencia de un goleador nato, pero aún así, supo llevarse la ventaja al descanso.

En el complemento, Juárez adelantó líneas, pero los cementeros defendieron bien. Erik Lira estuvo impreciso, un error suyo pudo culminar en gol en contra, pero Chuy lo salvó. El joven mediocampista fue amonestado y Reynoso no lo aguantó más. Bryan Angulo ingresó para darle poder al ataque, pero el Cuco poco pudo hacer.