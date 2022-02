El juarense Bryan "Niño maravilla" se disputará el título internacional WBC

El compromiso con su afición es fuerte para el juarense Bryan “Niño Maravilla” Flores, quien aseguró que el próximo viernes 25 de marzo sostendrá una batalla que será recordada por mucho tiempo cuando se dispute el título Internacional WBC en duelo de noqueadores frente al argentino Néstor “CH” Maidana.

El esperado duelo encabeza la papeleta que presenta Promociones del Pueblo, empresa que dirige Oswaldo Küchle; en asociación con BXSTRS Promotions y será transmitida a toda América Latina a través de la señal de ESPN KnockOut en directo desde el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos de Ciudad Juárez.

Flores Favela, invicto en 20 combates, realiza su mejor esfuerzo en Las Vegas, Nevada; donde arrancó campamento bajo las órdenes del afamado entrenador cubano Ismael Salas, consciente de que está sentado en un barril de pólvora, pues la efectividad noqueadora del sudamericano es muy alta y tendrá que estar alerta.

"Le voy a regalar a mi gente de Ciudad Juárez la mejor pelea que hayan visto; llevo semanas lejos de casa y me motiva saber que voy a regresar a pelear frente a mi público, es una pelea fuerte, pero he trabajado duro y tener su apoyo me ayudará a salir victorioso", apuntó.

En el duelo semifinal de la explosiva papeleta, la consentida de la afición juarense Diana “Bonita” Fernández disputa el título mundial Plata WBC frente a la siempre complicada Vanesa Lorena “Negra” Taborda en un duelo que resultará electrizante; en el choque principal del respaldo verá acción el invicto Carlos Adrián “Rancherito” Ramírez.