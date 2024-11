"Voy a salir con la mano en alto": Confirma Misael Rodríguez pelea contra Omar Chávez el 25 de enero

El tan esperado enfrentamiento entre Omar Chávez y Misael “Chino” Rodríguez ya tiene fecha: el 25 de enero de 2025, en la imponente Arena Potosí. Tras el anuncio oficial, ambos pugilistas no perdieron tiempo y comenzaron a intercambiar declaraciones para calentar el ambiente entre los aficionados del boxeo.

Este combate estaba programado inicialmente para octubre pasado en Pachuca, pero fue cancelado luego de que Omar, hijo de la leyenda Julio César Chávez, no logró cumplir con el peso acordado. Ante esta situación, Rodríguez, medallista olímpico en Río 2016 decidió no subir al ring, lo que obligó a posponer el duelo.

Ahora, con la nueva fecha confirmada, el “Chino” fue el primero en lanzar un golpe verbal durante la presentación oficial del combate, exigiendo a su rival que cumpla con el peso pactado.

“Es una responsabilidad para mí. Tengo que meterme al gimnasio a conciencia, prepararme muy bien porque el 25 de enero voy a salir con la mano en alto. Espero que mi retador también lo esté haciendo, que se ponga a correr porque no lo quiero arriba del peso en la pelea”, declaró Rodríguez.

Omar Chávez no tardó en responder. “Se me hace que está muy gordo, ya está sacando pretextos. Yo voy a dar el peso y me voy a cuidar. Subo y peleo, pero ya si quieren poner cláusulas, ni que fuera él el ‘Canelo’. La neta, que se ubique”, comentó, arrancando risas entre los presentes.

Rodríguez, lejos de quedarse callado, defendió su postura y recordó el riesgo que está tomando al subir de categoría: “Hay un contrato bien redactado. Hay que recordar que me están haciendo subir una categoría. Creo que lo más justo es que haya un límite de peso. Que se prepare más bien para ser noqueado aquí mi compa”.

El intercambio de declaraciones siguió subiendo de tono, con ambos peleadores lanzándose dardos verbales. Chávez aseguró que está trabajando duro para dar el peso y prometió noquear a su rival: “Preocúpate por ti, yo me preocupo por mí. Yo me preparo bien y peleo. ¿Ustedes ven alguna ventaja de mí al ‘Chino’? Está más alto que yo. No sé de qué me habla”.

Rodríguez cerró el intercambio con confianza: ”¿Cómo la ven? ¿Tengo ventajas? Como quiera, yo estoy listo. Lo que quiera”.

El combate promete emociones fuertes y se perfila como uno de los eventos más esperados del inicio de 2025. La cartelera completa será anunciada en los próximos días y se transmitirá a nivel nacional por Box Azteca. La Arena Potosí, con capacidad para 23 mil personas, será el escenario perfecto para este duelo de cuentas pendientes.