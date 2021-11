Quedan plasmadas mujeres juarenses en la película "Luchadoras"

Ciudad Juárez.- Batallas que viven mujeres luchadoras arriba y abajo de un cuadrilátero quedaron plasmadas en la película (documental) ¨Luchadoras¨, la cual fue grabada en esta frontera y sus protagonistas son Lady Candy, Baby Star, Little Star y Mini Sirenita, además de Miss Kath.

Este proyecto fue elaborado por la empresa alemana Tumult, producida por Paola Calvo y Patrick Jasim; se estrenaría en el SXSW 2021 Film Festival.

“Hoy en día solamente es dar voz a todas las mujeres, no solamente a nosotras que luchamos arriba de un ring, sino que también hay vida diaria y hay mujeres, madres solteras, personas que han sufrido, no solamente madres, también los familiares”, expresó Lady Candy.

“Esto no es tanto enfoque, me han venido comentando que si es por parte del feminismo y todo esto, hay hombres que sufren por la pérdida de sus madres, de sus hijas, sus hermanas y es algo que se vive dia a dia aquí en Ciudad Juárez y es solo eso, dar enfoque a todo esto que tenemos y nuestra triste realidad”, agregó.

Con respecto a qué mensaje buscan dar, Lady Candy mencionó “el que también he sido víctima de la violencia, de violencia familiar y también he sido por una parte juzgada por la sociedad cuando no debe de ser así, simplemente las autoridades nos ignoran y no se hace lo que uno quisiera”.

“No solamente por ser mujeres sino por ser un ciudadano y porque tenemos derechos como todos y no hemos tenido esa respuesta, por mi parte es eso”, enfatizó.

Para las protagonistas de esta película, el ring y todo su entorno en cada función se ha convertido en parte de su vida.

“Vaya es una sensación inexplicable, el ring es un compañero de vida, ahí llora uno, sufres, ahí ries, ahí amas y claro con el público, con el aplauso, el tenerlos ahí y el sentir que de alguna manera podemos inspirar a nuevas generaciones o incluso ayudar a que la gente se desahogue de una u otra manera es una gran satisfacción”, resaltó.