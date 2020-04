Encesta años de experiencia y pasión por el Basquetol

Toda su vida ha estado inmersa en el deporte, teniendo la oportunidad de experiencias significativas en varias disciplinas desde edades muy tempranas, y después de años de vivencias, recuerdos y satisfacciones, Manuelita Álvarez Ramos sigue tan activa como siempre y prueba de ello es su dedicación y empeño en el basquetbol de la categoría Maxi Baloncesto femenil.

“Cuando tenía 10 años y cursaba la primaria Clarines en Santa Bárbara, Chihuahua, mi profesor de Educación Física detectó algunas cualidades en mí para jugar basquetbol y desde ahí empecé en esta disciplina”, nos comenta Manuelita sobre sus inicios en el deporte ráfaga. En el proceso, también se dedicó a practicar natación, softbol y cachibol.

Para ella esta disciplina deportiva le ha ayudado mucho: “El basquetbol me ayuda a estar activa y por ende a la prevención de enfermedades, además que se fortalecen mis músculos y me ayuda a la coordinación de movimientos, sicológicamente disminuye estrés y me hace estar feliz”.

Sus reconocimientos y triunfos han sido muchos, siendo entre otros el haber obtenido el Premio Estatal del Deporte 2020, una de la 50 mejores jugadoras del Campeonato Mundial de Finlandia 2019 donde además obtuvo el título con el equipo mexicano, también estuvo en un evento celebrado en Italia en el 2017.