Entra un chihuahuense más al Top 10: Brilla Jaime Martell en el Tour Internacional de Raquetbol

Con una puntuación de 761.80 unidades, el atleta chihuahuense Jaime Martell Neri entró al Top 10 de los mejores deportistas del Tour Internacional de Raquetbol (IRT), en el cual buscará seguir sumando puntos para alcanzar a su paisano y oriundo del estado grande, Rodrigo Montoya, quien se encuentra en la tercera posición del ranking mundial.

Luego de sumar estos puntos para entrar al grupo de los mejores 10 atletas en el ranking individual, el joven originario del estado grande compartió: “Oficialmente TOP 10 del Tour de Raquetbol. Una meta que me puse a principios de año que era llegar a los 10 primeros del ranking mundial logrado. No ha sido fácil, altas y bajas pero siempre con la mejor actitud y con ayuda de la gente me apoya día con día y con Dios”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

A su vez, Martell Neri le dedicó especialmente este logro a su padre, Jaime Martell Uranga, quien falleció el pasado 14 de noviembre, dejando un legado histórico en Chihuahua, como un reconocido raquetbolista y pionero de esta disciplina en la entidad.

De esta manera, el atleta chihuahuense continúa a paso firme dentro del Tour Internacional de Raquetbol, en el que cual tiene en la mira al estadounidense Jake Bredenbeck y el chileno Alan Natera, quienes son sus rivales más cercanos al marcha en el noveno y octavo puesto con una suma de 923.81 puntos y 983 unidades, respectivamente.

Foto: Cortesía / Jaime Martell

Durante el torneo más reciente, el Abierto de Golden State, Jaime Martell logró llegar hasta la fase de dieciseisavos de final, donde finalmente cayó contra su compatriota regiomontano, el de Nuevo León, Erick Trujillo, quien avanzó al imponerse en dos sets frente al chihuahuense.

Por si fuera poco, Jaime Martell no solo ha destacado como jugador en la disciplina, sino también del lado de los jueces, siendo árbitro de raquetbol a nivel internacional por más de 10 años, resaltando recientemente por arbitrar en el Campeonato Mundial Mayor de Racquetbol disputado en San Antonio Texas, Estados Unidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe destacar que en el ranking internacional en la modalidad individual, al momento solo dos chihuahuenses se encuentran dentro del Top 10 de los mejores deportistas de esta disciplina, sin embargo, el oriundo del estado grande, Javier Mar, marcha en la posición número 15 al acumular un total de 508.83 unidades, con la oportunidad de seguir escalando peldaños, además del fronterizo Alejandro Cardona, quien se encuentra más lejos en el lugar 34.

Además de posicionarse entre los mejores a nivel individual, también destacan los raquetbolistas chihuahuenses en la modalidad de Dobles, en un ranking comandado por Rodrigo Montoya con 3 mil 528.64 unidades, superando a atletas como el estadounidense Adam Manilla y el potosino Andree Parrilla, donde también se encuentra Javier Mar en la seta posición y más abajo Jaime Martell en el lugar número 23.