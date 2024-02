Entrenarán marchistas chihuahuenses en la altura de La Paz, Bolivia rumbo a J.J.O.O

Los oriundos del estado grande, Alegna González y Andrés Olivas, marchistas que conforman el selectivo mexicano, ya con un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, especialistas en los 20 kilómetros, viajaron al campamento que realizarán desde La Paz, Bolivia, donde permanecerán durante cinco semanas en la altura de esta ciudad.

Una altura de tres mil 640 metros sobre el nivel del mar tendrán los atletas chihuahuenses, lo que representará un reto en sus entrenamientos de manera física, a comparación de los 35 de París, será una gran diferencia cuando pisen las tierras del viejo continente, donde se sentirán en gran forma en cuanto a su rendimiento.

Junto a los chihuahuenses, José Luis Doctor Morales, encabezan el selectivo nacional, los cuales tienen ya la marca mínima de clasificación para asistir a la “ciudad de la luz”, esto lo consiguieron en 2023 en los diferentes campeonatos mundiales, por lo que son esperanzas de medalla para México.

Será hasta el 20 de marzo cuando permanecerán en La Paz, Bolivia, bajo la tutela de Ignacio Zamudio Cruz, entrenador y coordinador de la disciplina en esta institución, además de la fisiatra Natividad Martínez y el doctor Felipe Naranjo, quienes complementarán el trabajo en el país sudamericano.

Después de un 2023 de ensueño, Andrés Olivas tiene en su mente subirse al podio de los ganadores en París algo que consiguió en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde alcanzó la medalla de bronce, esto en la marcha de 20 kilómetros.

Por su parte, Alegna González en medio de la frustración abandonó la justa continental, declaró que el clima no le ayudó, además de las malas mediciones, por lo que París será la oportunidad perfecta para reivindicarse, “una prueba no me define”, fueron las palabras de la chihuahuense después de su participación en el cono sur de América.

Una de las metas que se trazó la marchista es superar su quinto lugar en Tokio 2020, antes de la justa olímpica asistirá al Podebrady Wlaking, el 6 de abril en República Checa, también participará en el Campeonato Mundial de Marcha, competirá en la modalidad de relevos, este se desarrollará desde Turquía el 21 del mismo mes.

Actualmente Alegna González se ubica en el cuarto puesto del ranking mundial de World Athletics (1293 puntos) solo detrás de María Pérez (España), Jemima Montag (Australia) y Kimberly García (Perú), 1, 2 y 3 de la clasificación respectivamente.