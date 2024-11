Equipo chihuahuense de maxibaloncesto de 59 años y más, campeonas mundiales en Madrid

El equipo chihuahuense de maxibaloncesto de 59 años y más femenil, alcanzó la cima del éxito, se coronaron con el primer lugar en el Torneo Mundial de Maxibaloncesto en la renombrada Caja Mágica de Madrid. Con una destacada actuación y un espíritu de lucha inquebrantable, las jugadoras superaron cada obstáculo para llevar el nombre de Chihuahua y México al escenario internacional.

El equipo TL Avitia, obtuvo su pase al torneo mundial con muchos obstáculos, pero con talento y ganas de brillar de sobra, luego de coronarse campeonas en el Nacional de Maxibaloncesto de Querétaro, organizado por la Liga de Maxibaloncesto de Querétaro (LMBQ). En cada fase del torneo, las jugadoras demostraron su calidad y esfuerzo, consolidando su lugar en esta competencia mundial.

La participación en este torneo no fue fácil en términos financieros. Aunque recibieron un apoyo del Ayuntamiento de Chihuahua que ayudó a cubrir parte de la inscripción de mil euros, los gastos de hospedaje y vuelo fueron solventados por las propias jugadoras, quienes no lograron asegurar patrocinadores adicionales para estos rubros. Sin embargo, el compromiso del Coach Avitia Zarco fue evidente, no solo por su labor en el banquillo, sino también por su contribución para cubrir los uniformes del equipo junto a otros dos patrocinadores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El equipo está conformado por diez talentosas jugadoras: Ema Cecilia Rojas Gómez (entrenadora y jugadora), Rosa Guadalupe Licerio, Cristina Aguilera Betancourt, Socorro Sánchez Cárdenas, Yesenia Lerma Prieto, Marisela García González, Bertha García González, Patricia Morán Pérez, Elsa García Rascón, y Dora Lidia Castro Jiménez. Cada una de ellas ha sido pieza fundamental en la obtención de este campeonato mundial.

La trayectoria de TL Avitia/Challenge es admirable. Su éxito comenzó en el torneo libre de Ejido Benito Juárez, donde lograron el primer lugar como equipo Challenge. A partir de ahí, participaron en el Nacional de Querétaro, calificando para el Mundial de Madrid. En julio pasado, el equipo también participó en un torneo nacional en Guanajuato, bajo la invitación del Profe Osuna, donde alcanzaron el tercer lugar y, con ello, la clasificación para competir en el Panamericano de Maxibaloncesto en Quito, Ecuador, en mayo de 2025.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Este triunfo en Madrid representa un logro significativo para el deporte de Chihuahua y México, y las jugadoras del equipo TL Avitia/Challenge han dejado claro que están listas para enfrentar nuevos desafíos y llevar su talento a competiciones aún más grandes en el ámbito internacional.