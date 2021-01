Ernesto Castillo lucha contra un raro tumor

Ernesto Castillo Rodríguez, uno de los deportistas más completos que ha dado el deporte de Chihuahua y de México, que dominó a grandes adversarios en el campo y cuyas enseñanzas como maestro han transformado la vida de centenares de niños y jóvenes, enfrenta hoy el juego más difícil de su vida.

Diagnosticado desde agosto de 2020 con un tumor, carcinoma anaplásico de tiroides, Neto Castillo decidió comunicar a través de El Heraldo de Chihuahua la realidad de su situación para poner fin a los rumores que ya generaban alarma y preocupación; y al margen del esfuerzo que realizan los médicos para tratar su caso, hizo una petición especial a aquellos que lo conocen: “Les encargo estar en sus oraciones”, dijo Ernesto, quien como deportista tuvo logros relevantes en tres disciplinas, beisbol, basquetbol y softbol, siendo esta última en la que se distinguió como uno de los mejores jugadores de México cubriendo la posición de shorstop y desplegando un poderoso bateo que rápidamente lo llevó a ser considerado material de selección nacional.

Foto: Cortesía | Ernesto Castillo





¿QUÉ ES EL CARCINOMA ANAPLÁSICO DE TIROIDES?

“Es uno de los tumores sólidos más agresivos que se conoce. La quimioterapia, la radioterapia o la cirugía aplicadas de forma independiente son prácticamente inefectivas en el tratamiento con intención curativa”, según lo define la Revista Cubana de Cirugía.

Agrega que “aunque no existe una terapéutica estándar, el tratamiento multimodal agresivo es el que logra mejores resultados. El principal objetivo de cualquier esfuerzo terapéutico debe ser lograr el control cervical local de la enfermedad, para evitar la muerte por asfixia y de modo secundario prolongar la vida que casi invariablemente termina a causa de enfermedad metastásica extensa. Actualmente, el tratamiento correcto y enérgico de las enfermedades que lo originan, principalmente los carcinomas diferenciados de esta glándula, constituye la mejor profilaxis de tan abominable cáncer”, añade el autor.

LUCHA COMO UN GUERRERO

“Me fue diagnosticado en agosto pasado, el primer doctor que me trató ya se rajó, me dijo que mis posibilidades eran prácticamente nulas y me dio seis meses de vida. Eso fue en agosto 2020”, comenta Neto Castillo, casado con Susana Santana y padre de cuatro hijos, Ernesto Alonso, Luis Daniel, Susana Elisa y Alejandra.

“Busqué otra opinión, ahora me atiende el doctor Cruz Valenzuela, le entró al ruedo y ha sido más positivo en el sentido de que vamos a pelearle, (a este tumor) es difícil de combatir porque no hay un procedimiento establecido”, explicó Neto, quien hasta la fecha ha recibido seis sesiones de quimioterapia.

De no obtener resultados favorables en corto plazo, Ernesto podría someterse a un tratamiento experimental en una clínica de Houston especializada en este tipo de tumores. Sólo falta que su caso califique para ser considerado, a un costo de varios miles de dólares.

“Me han pegado duro (las quimios), el 21 de enero viene la otra, hay que enfrentarla”, dice Neto con la voz fuerte que lo caracteriza y con el temple de acero que mostraba a la hora de pararse en el plato armado con el bate.

Para Neto, lidiar con este mal no está siendo sencillo. “Físicamente estoy bien, peso 106 kilos y eso implica que la dosis sea más fuerte. Ha habido momentos de mucha tensión porque siento que el cuello se me revienta, como que el tumor se me está saliendo. Para comer, puros líquidos”, dice.

MAESTRO Y DIRECTIVO EJEMPLAR

Ernesto, reconocido maestro de educación física ya jubilado en el subsistema estatal y por muchos años coordinador deportivo del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, se destacó como deportista llegando lejos principalmente en el softbol. Vistiendo la camiseta tricolor, participó en el Campeonato Mundial de Saskaton, Canadá, en 1988.

Previo a esta contienda, en 1987 fue pieza vital en la conquista del último título nacional de softbol obtenido por Chihuahua, en la comarca lagunera.

También asistió al Mundial Latino en Houston, donde fue elegido como el mejor segunda base.

SELECCIONADO NACIONAL EN LOS TRES DEPORTES

En materia de beisbol su aportación no fue tan ostentosa, pero igual su presencia en el diamante imponía respeto jugando la segunda base y en cuanto al baloncesto, llegó a ser considerado uno de los mejores entrenadores nacionales en el nivel medio superior. Con orgullo, vistió los uniformes nacionales en las tres disciplinas.

En camino de convertirse en ídolo local y nacional, Neto también tuvo el suyo, el ligamayorista venezolano de los Rojos de Cincinnati David Concepción “El Rey David” y cuyo número 13 en el dorsal adoptó como suyo en las contiendas estatales, y el 31, cuando se enfundaba la playera de selección nacional.

“Les encargo mucho estar en sus oraciones”, dijo Neto, creyente y con la esperanza de salir bien de este trance en que se encuentra inmerso.

ASÍ DEFINE NETO LAS DISCIPLINAS QUE JUGÓ

SOFTBOL: Un juego de reacción e inteligencia

BEISBOL: De paciencia y perseverancia.

BASQUETBOL: Mucho estudio y saber sacar provecho del rival

EL DATO

El carcinoma anaplásico de tiroides es uno de los tumores sólidos más agresivos que se conoce.

LA FRASE

“Inculcar el respeto a los compañeros y a la actividad que hacen, a la larga, eso lo plasman en su carrera y en su vida”.

ERNESTO CASTILLO | EXJUGADOR Y MAESTRO

NOMBRE: Ernesto Castillo Rodríguez

EDAD: 60

LUGAR DE NACIMIENTO: Chihuahua, Chih.

FECHA DE NACIMIENTO: 13 de Noviembre de 1960

ESPOSA: Susana Santana Rodríguez

HIJOS: Ernesto Alonso, Luis Daniel, Susana Elisa y Alejandra

PAPÁ: Luis Castillo

MAMÁ: Manuela Rodríguez

DEPORTE: Softbol, beisbol y basquetbol

PROFESIÓN: LEF Educación Física (UACh)

PRESCOLAR: Jardín Parque Lerdo

PRIMARIA: Primero de Mayo

SECUNDARIA: Estatal 9

PRINCIPALES LOGROS: Seleccionado nacional en tres deportes

