Espera pentatleta chihuahuense obtener pase a Tokio 2020

La pentatleta chihuahuense Tamara Vega dijo que este domingo logró uno de los mejores resultados de su carrera deportiva y que igualmente fue un día histórico para el pentatlón mexicano, luego que son tres mexicanas las aspirantes a dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Quiero compartir con ustedes una noticia que me da profunda felicidad. Ayer como todos sabes participé en el campeonato del Mundo en Egipto, obtuve el séptimo lugar, uno de los mejores resultados de mi vida, y uno de los mejores resultados del pentatlón moderno femenil (de México) pero no solo eso, también me acabo de enterar que también califiqué a Juegos Olímpicos, por vía del ranking olímpico. Ahorita me encuentro súper feliz, estoy súper contenta, es un sueño que se hizo realidad, poder calificar a mis terceros olímpicos, romper mi propio récord, romper historia, es un logro que hemos hecho mis entrenadores y yo, estamos profundamente emocionados, pero no solo eso, por primera vez en la historia somos tres mujeres (mexicanas) que estamos calificadas a Juegos Olímpicos. En primer lugar está Marian Oliver, ella se encuentra en el lugar 10 en el ranking, después estoy yo, en el 17, y también califique por ranking olímpico y en tercer lugar está Mariana Arceo que está en el ranking 18 y calificó por pase directo en Panamericanos. Como pueden ver, nosotras somos parte de una generación de mujeres que estamos rompiendo todo lo que se ha dicho, todas las reglas y estamos aquí luchando para poder representar a nuestro país.

Pero aún espera la decisión final. “Aún no es la lista oficial, la Federación tendrá que decidir cuales son las dos mejores mujeres que van a Juegos Olímpicos y hasta entonces será oficial quienes son las que van a ir”.

Y finaliza: “Por mi parte quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo que me han dado y por seguir paso a paso mi carrera deportiva. Les mando un beso a todos ustedes, espero que las cosas sean justas y se inclinen a nuestro favor y nos veamos en Tokio 2020”.