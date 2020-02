Esteban vivirá más que una experiencia

El basquetbolista Esteban Roacho, tras su convocatoria a un segundo campamento NBA Without Borders, aseguró en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua estar contento de ser parte de esta experiencia, que lo coloca en la antesala, en un futuro, de ser parte del mejor basquetbol del mundo como es la NBA.

Concentrado en las instalaciones del CNAR, donde desde agosto de 2019 forma parte de la academia NBA Latinoamérica, el joven de 1.90 metros de estatura estará por segundo año en el campamento NBA Without Borders, donde convivirá con algunos jugadores nominados al Juego de Estrellas que se celebra en Chicago, Illinois, este fin de semana.

Esteban viajó ayer por la mañana a Chicago, donde vivirá un fin de semana extraordinario compartiendo momentos inolvidables en interacciones programadas con los astros de la NBA.

“El campamento consiste en llevar jugadores que no sean de los Estados Unidos, donde se realizará un monitorneo, teniendo la presencia de algunos visores de diferentes universidades del país y la oportunidad de buscar una beca para estudiar en los Estados Unidos, uno de mis primeros objetivos de ir a jugar allá”, mencionó el oriundo de ciudad Cuauhtémoc

“Lo considero un paso más para seguir buscando mi sueño, el cual es ser jugador de la NBA, pero estoy consciente de que aún falta mucho camino por recorrer, pero no me desespero porque sé que he venido haciendo bien las cosas”, agregó Roacho, quien se desempeña en la posición de botador.

Además Esteban podrá vivir la experiencia de presenciar un Juego de Estrellas de la NBA, en el cual Roacho será el único jugador del país en estar en este evento de talla internacional, el cual está conformado por 61 participantes de diferentes partes del mundo.

“Me siento muy emocionado y contento, con muchas ganas de ir a jugar y demostrar mi talento en la duela; el basquetbol es el deporte al que le he puesto mucho interés para buscar estar en la NBA”, dijo.

Cabe mencionar que el mismo Esteban tuvo la oportunidad de charlar con Juan Toscano, quinto jugador mexicano en estar en la NBA con los Golden State Warriors, en torneo celebrado en Las Vegas, en diciembre de 2019, dando algunos consejos y contar parte de la historia para llegar a donde está en la actualidad.

“He tenido la posibilidad de estar en las academias que ha organizado Jorge Gutiérrez, además de las de Gustavo Ayón, con quienes he tenido breves charlas sobre el camino que recorrieron para ser basquetbolista de la NBA”, destacó Esteban Roacho.

Es así que Esteban viajará a Chicago hoy; el viernes 14 de febrero estará de lleno en el campamento, en la cual busca tener suerte y un gran torneo.

