"Estoy ilusionado con poder darles el primer título de campeonas del estado": Coach de Adelitas

Este lunes comenzarán las finales de la Liga SísNova LNBP Femenil 2023 entre Adelitas de Chihuahua y Fuerza Regia desde el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, el coach de las capitalinas, Miguel “Maikel” López habló en exclusiva para esta redacción y afirmó que se siente ilusionado con poder brindarle el primer título de campeonas a todo el estado.

Con una gran planeación para esta temporada e inversión por parte de los empresarios chihuahuenses, las de la división del norte llegaron a su segunda final consecutiva en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, sin embargo, para “Maikel” esto no representa presión para él y su equipo.

“Vamos a eliminar la palabra presión, más bien lo tomamos como un deseo, tanto yo personalmente como el equipo entero tiene ese objetivo muy claro de darle el campeonato a Chihuahua, pero los dos equipos estamos con muchas ganas, ya estamos impacientes porque empiece”, declaró Miguel López, coach de Adelitas de Chihuahua en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Será un encuentro muy disputado entre las dos mejores del circuito nacional, durante la temporada regular, Adelitas barrió a Fuerza Regia de visita, sin embargo, para los playoffs se reforzaron de gran manera y arriban a la final con el firme objetivo de triunfar y arrebatarle el trofeo al estado grande.

“Serán partidos muy duros, físicos, ellas son un grandísimo equipo, los dos somos conscientes que es lo que nos jugamos, es una final, pero creo que la clave estará en los pequeños detalles, esto es lo que definirá a las campeonas”, aseguró el coach originario de las Islas Canarias.

Largas filas son las que se encontraron a las afueras del MBA minutos antes de que abrieran la taquilla para la venta de boletos, algo que pudieron observar las jugadoras al término del entrenamiento y que se vieron felices por ver la respuesta de la afición y viceversa por poder estar cerca del equipo.

“Existe una conexión entre afición-equipo, hay peñas que vienen y nos apoyan en todos los partidos esperemos que no sea una excepción en la final, aunque estamos seguros de ello, esto es algo que no se ve en todos lados, es envidiable, no me queda duda que Chihuahua es la catedral del baloncesto en México”, expresó el entrenador canario.

Se espera un lleno total en el MBA durante los dos primeros encuentros de la serie, donde buscarán irse arriba, en una eliminatoria que se jugará a ganar 4 de 7 juegos probables.

