Évelyn Ontiveros Morales terapeuta y ciclista de espíritu altruista

“Mi papá y mi hermano empezaron a practicar ciclismo y me invitaron, pero como yo nunca había practicado algún deporte antes, no aguanté ni 5 kilómetros cuando ya estaba exhausta, pero después de alrededor de 2 años volví a intentarlo y ya me fue mejor”, comenta la ciclista capitalina Évelyn Ontiveros Morales sobre sus inicios en la disciplina de ciclismo en la Modalidad de Montaña.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Con el tiempo mi papá me invitó a entrar al evento Paseo de las Cabras, una carrera de 60 kilómetros, distancia que nunca había pedaleado en mi vida, pero aún así participé, aunque debo reconocer que fue súper cansado y terminé con más orgullo por culminar el recorrido que me hizo olvidarme del esfuerzo que hice durante el trayecto”.

A partir de ese momento me enamoré de este deporte y empecé a entrenar con regularidad y fui más dedicada, pues me gustó la sensación de exigirme cada vez más de lo que incluso yo creía que podía lograr”, comenta Évelyn y agrega: “El ciclismo es un deporte que te hace sentirte fuerte en todos los sentidos tanto física como mentalmente, pues te enseña a no rendirte y que aunque a veces las cosas se pongan muy difíciles si lo intentas una y otra vez, siempre lo lograrás”.

A la par de la práctica del ciclismo de montaña, Évelyn se dedica a su profesión como fisioterapeuta, y actualmente forma parte de un proyecto en el área de terapia física Ontherapy donde se pueden involucrar tanto el deporte como la fisioterapia para ayudar a otros deportistas a dar un mejor rendimiento, prevenir y atender lesiones.

Ella ha participado en todas las competencias de MTB en el estado, siendo sus favoritas el Reto Rarámuri, el Reto Guachochi y la Huesuda en Riva Palacio, siendo hasta el momento la competencia que considera más complicada para ella el evento Baja Epic por etapas en Ensenada, Baja California.

Te recomendamos:

Ráfagas --Ni 2021, ni 2024 --Analizan reapertura en puentes --Que responda vista de la SCJN

Local En pobreza laboral, 1 de 4 empleados